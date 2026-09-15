Reprodução/X Mais de 20 macacos invadem alojamento em universidade de Taiwan

Mais de 20 macacos invadiram um alojamento estudantil da Universidade Nacional Sun Yat-sen, em Kaohsiung, em Taiwan, e transformaram a fachada do prédio em uma espécie de rota de acesso aos quartos. Os animais escalaram as paredes, entraram no edifício e foram atrás de alimentos deixados pelos estudantes.

As imagens foram registradas no início de setembro, durante a chegada de novos alunos para o semestre letivo. A quantidade de macacos descendo ao mesmo tempo pela parte externa do prédio chamou tanta atenção que usuários das redes sociais chegaram a questionar se o vídeo havia sido produzido por Inteligência Artificial.

Não era.

Alguns dos animais conseguiram entrar nos quartos por janelas abertas. Depois da passagem do grupo, pertences apareceram espalhados e alimentos foram levados. Outros registros feitos no campus mostram macacos também entrando em laboratórios e depósitos.

A Universidade Nacional Sun Yat-sen fica aos pés de Shoushan, área que abriga macacos-de-formosa. Por isso, encontros entre os animais e estudantes são frequentes, embora a presença de um grupo tão numeroso na fachada tenha chamado atenção até de quem já está acostumado com eles.

Lin Mei-yin, da Associação de Promoção da Convivência com Macacos de Taiwan, explicou à Formosa News que grupos com 20 a 30 animais podem formar uma mesma tropa. Segundo ela, naquele episódio, um dos macacos deixou comida cair no chão, o que teria levado os demais a descerem juntos em direção ao alimento.

Universidade orienta alunos a esconder alimentos

A presença dos animais já havia levado a universidade a publicar orientações específicas aos estudantes. Em comunicado oficial de abril, a instituição recomendou que comida não fique à vista e que portas e janelas de salas, laboratórios e alojamentos permaneçam fechadas para impedir a entrada dos macacos.

Os dormitórios também têm telas feitas para dificultar a entrada dos animais. Caso um macaco consiga entrar, a orientação repassada aos estudantes é manter uma saída aberta para que ele possa deixar o local e evitar aproximação ou confronto.

Os conflitos continuam sendo acompanhados pela instituição. Nesta segunda-feira (14), a emissora pública PTS informou que a universidade mantém, em determinados períodos, gaiolas para capturar animais envolvidos em ocorrências no campus. Os macacos capturados passam por avaliação antes de serem soltos em outra área.