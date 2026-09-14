Construção foi interditada mas seguiu sem alvará
Foto: Reprodução/Bombeiros
Construção foi interditada mas seguiu sem alvará

Parentes e amigos das seis pessoas que morreram no desabamento de um prédio em construção na Penha, Zona Leste de São Paulo, fizeram um velório simbólico nesta segunda-feira (14) em homenagem às vítimas.

A cerimônia ocorreu dois dias depois da tragédia. Familiares e pessoas próximas se reuniram para prestar as últimas homenagens aos mortos.

O prédio em construção desabou sobre uma casa na madrugada de sábado (12), na rua Tequici. Seis pessoas morreram e outras duas foram retiradas dos escombros com vida.

As buscas atravessaram o fim de semana. No domingo,  cinco mortes já haviam sido confirmadas enquanto os bombeiros procuravam uma criança. A última vítima foi localizada mais tarde, e a operação de resgate foi encerrada.

A Polícia Civil investiga as responsabilidades pelo desabamento. Um  homem apontado como sócio oculto da construtora responsável pela obra foi preso temporariamente no domingo. Outros dois suspeitos ligados à empresa eram procurados.

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