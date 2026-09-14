Reprodução/Wikimedia Commons Urso pardo

Um caçador de alces foi atacado por um urso perto da cidade de Soldotna, no Alasca, Estados Unidos.

Gavin Haakenson ficou apenas com ferimentos no ombro e no braço. Apesar de não ter quebrado nenhum osso, os médicos informaram que ele precisará de, no mínimo, seis semanas de fisioterapia.

Em entrevista ao site Outdoor Life, Gavin afirmou que, no momento do ataque, estava voltando para a caminhonete com seu amigo Ethan Yeager.

Ouvi um barulho à minha direita, olhei para o lado e vi um urso pardo vindo na minha direção a toda velocidade. Eu vi o rosto dele. Os dentes estavam à mostra. Ele me atingiu no ombro e me derrubou. Gavin Haakenson, caçador de alces.





Segundo ele, por tudo ter ocorrido muito rápido e por ter desmaiado enquanto tentava pegar sua arma, não se lembra do urso.

Foi aí que meu apagão começou. Ainda bem que apaguei e não me lembro do urso em cima de mim. Gavin Haakenson, caçador de alces.





O Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA foi até o local após os relatos dos dois. No entanto, o animal não foi encontrado.

*Estagiária sob supervisão



