O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), retirou nesta segunda-feira (14) o sigilo da investigação que reúne informações sobre a rede de pagamentos do Banco Master, após pedido do presidente da Corte, Edson Fachin. O pedido também havia sido defendido pela PGR.
Os documentos registram pagamentos feitos pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro e pelo próprio banco.
Pedido para liberar os documentos
No domingo (13), o ministro Alexandre de Moraes havia solicitado o levantamento do sigilo do processo, por reunir “elementos essenciais” para a sessão marcada para esta terça-feira (15), que analisará a relação de Moraes com Daniel Vorcaro.
O ministro também pediu que os documentos fossem disponibilizados a todos os integrantes do colegiado antes da análise.
*Reportagem em atualização.