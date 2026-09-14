André Mendonça assume como ministro do TSE
Rosinei Coutinho/SCO/STF
André Mendonça assume como ministro do TSE

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), retirou nesta segunda-feira (14) o sigilo da investigação que reúne informações sobre a rede de pagamentos do Banco Master, após pedido do presidente da Corte, Edson Fachin. O pedido também havia sido  defendido pela PGR.

Os documentos registram pagamentos feitos pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro  e pelo próprio banco.

Pedido para liberar os documentos

No domingo (13), o ministro Alexandre de Moraes havia solicitado o levantamento do sigilo do processo, por reunir “elementos essenciais” para a sessão marcada para esta terça-feira (15), que analisará a relação de Moraes com Daniel Vorcaro.

O ministro também pediu que os documentos fossem disponibilizados a todos os integrantes do colegiado antes da análise.


*Reportagem em atualização.

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