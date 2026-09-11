Uma mulher foi atacada por um urso nesta sexta-feira (11) em Handoora, distrito de Pulwama, ao Sul da Caxemira, na Índia.
Uma autoridade informou a agência de notícias KNO que ela ficou ferida e teve que ser levada para o Hospital Subdistrital (SDH) de Tral.
Posteriormente, a mulher foi identificada como Hajra Begum, esposa de Ghulam Ahmad Khan e moradora de Handoora.
Com o aumento de ataques de urso na região, a população local vem pressionando o Departamento de Vida Selvagem para que sejam tomadas medidas imediatas.
*Estagiária sob supervisão