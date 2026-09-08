Reprodução / TV Globo Enxurrada na BR-040 se deve ao rompimento de uma tubulação

Uma tubulação da Copasa rompeu às margens da BR-040, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, na manhã desta terça-feira (8). O vazamento provocou um grande volume de água na pista e atingiu veículos que passavam pelo trecho. O problema também deixou mais de 2 mil residências sem abastecimento de água. As informações são de O Tempo.

Segundo a Copasa, a ocorrência é pontual e a manutenção necessária para corrigir o rompimento impacta 2.632 ligações. A empresa afirma que o problema não compromete o abastecimento de forma abrangente em todo o município.

Para realizar o reparo com segurança, a companhia fechou um registro da rede. Equipes operacionais foram mobilizadas para atuar no local e isolar o trecho afetado pela ruptura.

Copasa prevê normalização nesta terça

A previsão da Copasa é concluir o serviço até o final da tarde desta terça-feira (8). A companhia informou que as equipes permanecem no local para executar os trabalhos e restabelecer o fornecimento de água aos imóveis afetados.

Enquanto o reparo é realizado, moradores das regiões atingidas podem enfrentar interrupção ou redução no abastecimento.

Veja os bairros afetados

De acordo com a Copasa, as 2.632 ligações afetadas estão distribuídas pelos seguintes bairros e localidades de Contagem:

Arpoador

Campina Verde

Cândida Ferreira

Chácara Boa Vista

Chácaras Campestre

Chácaras Reunidas S. Terezinha

Empresarial do Mandu

Fazenda da Tapera

Feijão Miúdo

Jardim do Lago

Kennedy

Novo Boa Vista

São Sebastião

Problema não tem relação com outros rompimentos

A Copasa esclareceu que o rompimento da tubulação às margens da BR-040 não tem relação com outros problemas recentes na rede de abastecimento.

A ocorrência é diferente dos rompimentos registrados na Rua Xapuri, no bairro Nova Granada, e no bairro Milionários, na região do Barreiro, em Belo Horizonte.





A companhia reforçou que os casos são tratados separadamente e que o vazamento registrado na BR-040 tem impacto localizado em Contagem.