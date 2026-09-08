Enxurrada na BR-040 se deve ao rompimento de uma tubulação
Reprodução / TV Globo
Enxurrada na BR-040 se deve ao rompimento de uma tubulação

Uma tubulação da Copasa rompeu às margens da BR-040, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, na manhã desta terça-feira (8). O vazamento provocou um grande volume de água na pista e atingiu veículos que passavam pelo trecho. O problema também deixou mais de 2 mil residências sem abastecimento de água. As informações são de O Tempo.

Segundo a Copasa, a ocorrência é pontual e a manutenção necessária para corrigir o rompimento impacta 2.632 ligações. A empresa afirma que o problema não compromete o abastecimento de forma abrangente em todo o município.

Para realizar o reparo com segurança, a companhia fechou um registro da rede. Equipes operacionais foram mobilizadas para atuar no local e isolar o trecho afetado pela ruptura.

Copasa prevê normalização nesta terça

A previsão da Copasa é concluir o serviço até o final da tarde desta terça-feira (8). A companhia informou que as equipes permanecem no local para executar os trabalhos e restabelecer o fornecimento de água aos imóveis afetados.

Enquanto o reparo é realizado, moradores das regiões atingidas podem enfrentar interrupção ou redução no abastecimento.

Veja os bairros afetados

De acordo com a Copasa, as 2.632 ligações afetadas estão distribuídas pelos seguintes bairros e localidades de Contagem:

  • Arpoador
  • Campina Verde
  • Cândida Ferreira
  • Chácara Boa Vista
  • Chácaras Campestre
  • Chácaras Reunidas S. Terezinha
  • Empresarial do Mandu
  • Fazenda da Tapera
  • Feijão Miúdo
  • Jardim do Lago
  • Kennedy
  • Novo Boa Vista
  • São Sebastião

Problema não tem relação com outros rompimentos

A Copasa esclareceu que o rompimento da tubulação às margens da BR-040 não tem relação com outros problemas recentes na rede de abastecimento.

A ocorrência é diferente dos rompimentos registrados na Rua Xapuri, no bairro Nova Granada, e no bairro Milionários, na região do Barreiro, em Belo Horizonte.


A companhia reforçou que os casos são tratados separadamente e que o vazamento registrado na BR-040 tem impacto localizado em Contagem.

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