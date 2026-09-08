Reprodução Pedaços de gesso do teto da Capela do Cristo Redentor

Parte do gesso do teto da Capela do Cristo Redentor, principal cartão postal da cidade do Rio de Janeiro , acabou cedendo e uma turita foi atingida.

Apesar do susto, a pessoa sofreu ferimentos leves e foi atendida pela equipe do próprio posto médico do Alto Corcovado e seguiu sua programação normalmente.

Acidente ocorreu por conta de infiltração

O Setor de Infraestrutura e Engenharia do Santuário Cristo Redentor informou que a queda das placas de gesso aconteceu devido à falta de impermeabilização da laje superior, onde fica uma lanchonete.

Por conta dessa infiltração, o forro da Capela “Laudato Si”, como é chamado o santuário do Cristo Redentor, acabou sendo afetado.

No momento do ocorrido, não havia nenhum tipo de celebração sendo realizada no local e a área foi imediatamente isolada.





Acidente recente já havia acontecido na Capela

O Cristo Redentor já havia passado por acidentes recentes, como na forte ventania que passou pelo Rio de Janeiro no último dia 29 de julho.

Na ocasião, ventos acima dos 100km/h passaram pela cidade e diversos vídeos viralizaram das pessoas assustadas no local.

Durante o vendaval, parte dos tapumes das obras que estão em curso nas escadas rolantes, realizadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), voaram e atingiram os vidros da Capela Laudato Si’.

Pessoas ficam presas no Cristo Redentor devido a ventania que ocorreu no RJ. https://t.co/53C3RjEM5R pic.twitter.com/Erxg4pIQrw — Raphael Santos (@Raphael_BR) July 29, 2026





Apesar das ocorrências, o local segue com a rotina de visitação normal.

Para visitar uma das sete maravilhas do mundo, o Cristo Redentor fica aberto todos os dias das 8h às 17h (segunda a sexta) e das 8h às 18h (sábados, domingos e feriados).