Pedaços de gesso do teto da Capela do Cristo Redentor
Reprodução
Pedaços de gesso do teto da Capela do Cristo Redentor

Parte do gesso do teto da Capela do Cristo Redentor, principal cartão postal da cidade do Rio de Janeiro , acabou cedendo e uma turita foi atingida. 

Apesar do susto, a pessoa sofreu ferimentos leves e foi atendida pela equipe do próprio posto médico do Alto Corcovado e seguiu sua programação normalmente. 

Acidente ocorreu por conta de infiltração

O Setor de Infraestrutura e Engenharia do Santuário Cristo Redentor informou que a queda das placas de gesso aconteceu devido à falta de impermeabilização da laje superior, onde fica uma lanchonete. 

Por conta dessa infiltração, o forro da Capela “Laudato Si”, como é chamado o santuário do Cristo Redentor, acabou sendo afetado. 

No momento do ocorrido, não havia nenhum tipo de celebração sendo realizada no local e a área foi imediatamente isolada.


Acidente recente já havia acontecido na Capela

O Cristo Redentor já havia passado por acidentes recentes, como na forte ventania que passou pelo Rio de Janeiro no último dia 29 de julho.

Na ocasião, ventos acima dos 100km/h passaram pela cidade e diversos vídeos viralizaram das pessoas assustadas no local.

Durante o vendaval, parte dos tapumes das obras que estão em curso nas escadas rolantes, realizadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), voaram e atingiram os vidros da Capela Laudato Si’.


Apesar das ocorrências, o local segue com a rotina de visitação normal.

Para visitar uma das sete maravilhas do mundo, o Cristo Redentor fica aberto todos os dias das 8h às 17h (segunda a sexta) e das 8h às 18h (sábados, domingos e feriados).

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