Reprodução/LPD Colar com 673 diamantes pertenceu à rainha Nazli do Egito

Um colar com 673 diamantes que pertenceu à rainha Nazli do Egito foi roubado do Museu de Artes Aplicadas de Viena (MAK), na região central de Viena, na Áustria, nesta quinta-feira (27).

A joia de 204,03 quilates estava em uma exposição que reúne cerca de 500 objetos e é avaliada em pelo menos US$ 4,282 milhões (equivalente a R$ 138,6 milhões corrigidos), de acordo com os registros de venda de 1975 da Sotheby's em Nova York.

Segundo o Departamento Estadual de Polícia Criminal de Viena, por volta das 14h, no horário local (09h em Brasília), dois homens ainda não identificados quebraram a vitrine onde a peça estava exposta usando um martelo. Eles pegaram o colar e fugiram a pé em direção ao parque Stadtpark. Ninguém ficou ferido.

Um dos suspeitos teria carregado uma arma de fogo, mas a polícia ainda não sabe se o objeto era verdadeiro.

Reprodução/Van Cleef & Arpels/MAK Colar da rainha Nazli do Egito na exposição do MAK





Polícia procura suspeitos

O roubo aconteceu na região de Stubenring, no centro de Viena. Após o crime, equipes da polícia de Viena e da Baixa Áustria fizeram buscas na região com a ajuda de cães treinados.

Os investigadores também analisam imagens de câmeras de segurança, marcas deixadas no local e relatos de testemunhas.

A polícia conseguiu imagens dos dois suspeitos e, com autorização do Ministério Público de Viena, divulgou as fotografias para tentar identificar os homens.

Reprodução/LPD Homens quebraram o vidro onde o colar estava exposto





Os suspeitos aparentam ter entre 1,70 e 1,75 metro de altura e são descritos como magros, com cabelos e barbas escuros, e usavam roupas pretas e tênis escuros com sola branca.





Colar foi feito para a família real egípcia

A joia foi feita em 1939 pela Van Cleef & Arpels, tradicional joalheria francesa fundada em 1906 na Place Vendôme, em Paris. Segundo informações da própria empresa, o colar pertenceu à coleção da rainha Nazli do Egito.

Nazli teria encomendado a peça para o casamento de sua filha, a princesa Fawzia do Egito, com o príncipe Mohammad Reza Pahlavi, do Irã, realizado em 1939.

Depois de receber o colar, a rainha pediu que seu camareiro enviasse uma carta à Van Cleef & Arpels para demonstrar sua satisfação com a joia.

O colar segue o estilo Art Déco, conhecido pelo uso de formas geométricas e linhas bem definidas, e é feito de platina e reúne 673 diamantes, que pesam juntos 204,03 quilates.

Entre as pedras estão 318 diamantes em formato de baguete, que são alongados e retangulares, e 355 diamantes redondos.

No centro do colar há um diamante de aproximadamente seis quilates. A peça também possui dois detalhes em formato de fita e uma estrutura aberta, que deixa o conjunto com aparência mais leve.