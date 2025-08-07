NY Post Corpo intacto surge após 28 anos preso em geleira

O corpo de um pai de família que desapareceu há 28 anos durante uma viagem pelo remoto norte do Paquistão, enquanto tentava escapar de uma violenta disputa familiar, foi encontrado perfeitamente intacto dentro de uma geleira na última sexta-feira (1). As informações são do NY Post.

O nome do homem era Naseeruddin, segundo um cartão de identificação intacto encontrado com o corpo após a remoção dos restos da geleira, informou a BBC Urdu.

FreePik Geleira do Paquistão





“O que vi foi inacreditável. O corpo estava intacto. As roupas nem estavam rasgadas”, disse ao portal o pastor Omar Khan, que encontrou os restos mortais.

De forma surpreendente, a polícia conseguiu usar o simples documento de identidade para ligar o corpo ao pai de dois filhos, casado, que desapareceu na região montanhosa de Kohistan em junho de 1997.

As autoridades acreditam que Naseeruddin pode ter escorregado por uma fenda e caído na geleira enquanto buscava abrigo em uma caverna durante uma forte nevasca.

A região de Kohistan, localizada em uma parte remota do norte do Paquistão, próxima à fronteira com o Afeganistão, costumava ter nevascas mais frequentes. No entanto, com o aumento das temperaturas e o derretimento das geleiras, restos humanos escondidos há décadas começaram a emergir, o que permitiu a resolução do antigo caso de desaparecimento de Naseeruddin.

Na época do sumiço, ele viajava a cavalo com o irmão, Kaseeruddin, após ambos decidirem fugir de casa para viver escondidos por causa da escalada de uma briga familiar, segundo o jornal Express Tribune.

Os dois tinham acabado de chegar ao vale no dia em que Naseeruddin desapareceu. Ele se abrigou em uma caverna durante a tarde para tentar escapar de possíveis perseguidores, mas nunca mais foi visto, contou Kaseeruddin.

O irmão, desesperado, correu para buscar ajuda e vasculhou a área, mas nunca encontrou nenhuma pista.





Agora, 28 anos depois, Kaseeruddin está retornando ao vale para recolher os restos mortais do irmão. Segundo o Express Tribune, ele pretende enterrá-lo nas montanhas ou levá-lo de volta ao vilarejo da família.

A preservação do corpo se deve à falta de oxigênio dentro da geleira, somada ao frio extremo e à baixa umidade, que criaram as condições ideais para uma espécie de mumificação natural.