Reprodução/redes sociais Força Nacional se mobiliza em resgate de vítimas após fortes chuvas na Virgínia Ocidental

A Guarda Nacional da Virgínia Ocidental foi mobilizada nesta quarta-feira (22) para socorrer atingidos por enchentes devastadoras provocadas por tempestades históricas na região.

Com um acúmulo de 18 centímetros de chuva rápida, a água invadiu casas e comércios, destruiu pontes e deixou moradores desaparecidos, mobilizando uma operação de emergência para resgates aquáticos e buscas por sobreviventes.

Estado de emergência e tropas

O governador Patrick Morrisey declarou estado de emergência para todos os 55 condados do estado na noite de terça-feira (21) e mobilizou 500 membros da Guarda Nacional para atuar nas áreas mais atingidas do norte da região.

A força-tarefa já auxiliou no resgate de mais de 100 pessoas ilhadas pelas águas, enquanto autoridades locais mantêm o alerta e temem que ainda haja moradores desaparecidos.

Operações aéreas e abrigos

Para reforçar a resposta rápida, 19 helicópteros da Guarda Nacional e da polícia estadual foram mobilizados em missões diretas de salvamento ou mantidos em prontidão estratégica.

Em paralelo ao socorro aéreo e aquático, três abrigos comunitários começaram a funcionar na quarta-feira, acolhendo mais de uma centena de desabrigados. Os dados foram confirmados pelo próprio governador durante coletiva de imprensa e divulgados pela CBS News.





Volume recorde de chuva

De acordo com meteorologistas, o acúmulo de água alcançou a marca de 18 centímetros na região. Ao detalhar a violência da tempestade, Morrisey destacou a velocidade com que o volume caiu: em determinados pontos, foram registrados 11 centímetros de precipitação em apenas 37 minutos.

Não há para onde a água ir alertou o governador Patrick Morrisey



