Ponte Internacional Gordie Howe, estrutura conjunta que liga Detroit, nos EUA, a Windsor, na província cReprodução/YouTube/CBS Detroit Após tarifas impostas por Trump, Canadá suspende cerimônia de abertura da Ponte Gordie Howe

O governo do Canadá cancelou a cerimônia conjunta de inauguração da Ponte Internacional Gordie Howe, que estava prevista para ocorrer nesta sexta-feira (24).

A estrutura, que liga a cidade de Detroit, nos Estados Unidos, a Windsor, na província canadense de Ontário, teve seu evento suspenso após o presidente, Donald Trump, anunciar a imposição de uma tarifa de 50% sobre a maioria dos produtos canadenses.

Veja também: Grupo aliado do Irã confirma ataque militar contra dois navios

A medida do Republicano, está gerando forte tensão e impacto diplomático entre os dois países.

Impasse diplomático

Diante do cancelamento da solenidade conjunta, o governo canadense informou que pretende realizar um ato próprio na mesma data. Até o momento, não há confirmação se as autoridades americanas também promoverão uma cerimônia separada para marcar a data.

Apesar da suspensão da festa oficial, a expectativa sobre a liberação da via permanece. Segundo SBT News, dois funcionários do governo dos Estados Unidos de forma anônima, relataram que a previsão é abrir a estrutura ao tráfego no próximo dia 27 de julho, embora admitam que a confiança no prazo diminuiu após o novo atrito comercial.

Disputa por tarifas

A escalada da tensão ocorre após o presidente americano, Donald Trump, anunciar na última segunda-feira (20) a imposição de tarifas, alegando que o Canadá adota um tratamento "discriminatório" contra mercadorias dos EUA.

De acordo com a Casa Branca, a medida busca compensar prejuízos sofridos por exportadores americanos devido a políticas comerciais canadenses que beneficiariam outros países.

Em resposta ao posicionamento de Washington, o governo canadense decidiu suspender os atos comemorativos.

Tendo em vista as ameaças de medidas comerciais feitas pelos Estados Unidos no início desta semana, seria inapropriado prosseguir com um evento comemorativo entre os dois países declarou Jenna Ghassabeh, porta-voz do ministro da Infraestrutura do Canadá, Gregor Robertson









Histórico de atrasos e divergências contratuais

A decisão de cancelar a cerimônia conjunta ocorre pouco tempo depois de autoridades dos dois países firmarem um acordo para destravar a inauguração da ponte, anteriormente atrasada por divergências bilaterais.

O evento já havia sido adiado em outra ocasião, quando estava marcado para 12 de junho e acabou suspenso de forma repentina devido a "questões pendentes".

O projeto, que prevê o financiamento integral da obra pelo Canadá por meio do recolhimento futuro de tarifas de pedágio, enfrentou entraves recentes devido a tentativas do governo americano de alterar os termos do pacto original.





Investimento bilionário e relevância econômica

Negociada originalmente durante a gestão do ex-governador de Michigan Rick Snyder, a obra está em execução desde 2018 e acumula um investimento de aproximadamente US$ 4,4 bilhões (cerca de R$ 22,3 bilhões).

Com 2,4 quilômetros de extensão, a travessia recebeu o nome de Gordie Howe em homenagem ao lendário jogador canadense de hóquei no gelo, que atuou por 25 temporadas no Detroit Red Wings.

A expectativa das autoridades é que a nova ponte se consolide como um dos corredores econômicos e logísticos mais estratégicos para o comércio entre Canadá e EUA.