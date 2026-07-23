O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) divulga, nesta quinta-feira (23), o relatório final com as conclusões sobre a queda do avião da Voepass em Vinhedo (SP), tragédia que matou 62 pessoas em agosto de 2024.
Antes de conceder uma coletiva de imprensa em Brasília, às 17h, o órgão fará uma apresentação reservada aos familiares das vítimas para detalhar os fatores que levaram ao acidente.
Objetivo do documento
O relatório final reúne as conclusões da investigação técnica conduzida pelo Cenipa, cujo objetivo principal é identificar os fatores contribuintes do acidente e emitir recomendações para prevenir novas tragédias na aviação civil.
Para compreender a sequência de eventos que levou à queda, os investigadores realizaram dezenas de perícias complexas, reconstituindo integralmente a trajetória da aeronave e a dinâmica do voo desde a decolagem até o impacto.
Principais pontos da investigação
Entre os principais trabalhos realizados pelas equipes técnicas, destacam-se:
- Análise de dados de voo: Extração e degravação das duas caixas-pretas (o gravador de voz da cabine e o de dados telemétricos);
- Reconstrução operacional: Mapeamento detalhado dos comandos efetuados pela tripulação e dos alertas sonoros e visuais emitidos pelo avião;
- Sistemas e componentes: Exames periciais nos motores e, prioritariamente, nos sistemas de degelo e de proteção contra o estol (perda de sustentação);
- Condições de voo: Mapeamento das variáveis meteorológicas na rota e análise comparativa de dados de mais de 15 mil voos operados por modelos similares;
- Simulações e testes práticos: Testes em simuladores de voo e a realização de um voo experimental com uma aeronave ATR 72-500 para replicar o comportamento do avião;
- Fator humano e documental: Entrevistas com familiares, pilotos, mecânicos e despachantes, além do levantamento completo dos registros de manutenção e dos certificados médicos da tripulação.
Perícia detalhada dos equipamentos
O nível de detalhamento do Cenipa incluiu a análise minuciosa de módulos eletrônicos e dos componentes dos painéis da cabine. Os peritos examinaram até mesmo os filamentos das lâmpadas indicadoras para determinar com precisão quais alertas e sistemas estavam ativos ou falharam no momento exato do acidente.