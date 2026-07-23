Divulgação: FAB Peritos do Cenipa no condomínio residencial onde caiu o avião da Voepass, em Vinhedo (SP)

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) divulga, nesta quinta-feira (23), o relatório final com as conclusões sobre a queda do avião da Voepass em Vinhedo (SP), tragédia que matou 62 pessoas em agosto de 2024.

Antes de conceder uma coletiva de imprensa em Brasília, às 17h, o órgão fará uma apresentação reservada aos familiares das vítimas para detalhar os fatores que levaram ao acidente.

Objetivo do documento

O relatório final reúne as conclusões da investigação técnica conduzida pelo Cenipa, cujo objetivo principal é identificar os fatores contribuintes do acidente e emitir recomendações para prevenir novas tragédias na aviação civil.

Para compreender a sequência de eventos que levou à queda, os investigadores realizaram dezenas de perícias complexas, reconstituindo integralmente a trajetória da aeronave e a dinâmica do voo desde a decolagem até o impacto.

Principais pontos da investigação

Entre os principais trabalhos realizados pelas equipes técnicas, destacam-se:

- Análise de dados de voo: Extração e degravação das duas caixas-pretas (o gravador de voz da cabine e o de dados telemétricos);

- Reconstrução operacional: Mapeamento detalhado dos comandos efetuados pela tripulação e dos alertas sonoros e visuais emitidos pelo avião;

- Sistemas e componentes: Exames periciais nos motores e, prioritariamente, nos sistemas de degelo e de proteção contra o estol (perda de sustentação);

- Condições de voo: Mapeamento das variáveis meteorológicas na rota e análise comparativa de dados de mais de 15 mil voos operados por modelos similares;

- Simulações e testes práticos: Testes em simuladores de voo e a realização de um voo experimental com uma aeronave ATR 72-500 para replicar o comportamento do avião;

- Fator humano e documental: Entrevistas com familiares, pilotos, mecânicos e despachantes, além do levantamento completo dos registros de manutenção e dos certificados médicos da tripulação.

Perícia detalhada dos equipamentos

O nível de detalhamento do Cenipa incluiu a análise minuciosa de módulos eletrônicos e dos componentes dos painéis da cabine. Os peritos examinaram até mesmo os filamentos das lâmpadas indicadoras para determinar com precisão quais alertas e sistemas estavam ativos ou falharam no momento exato do acidente.