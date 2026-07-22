Foto: Divulgação/Defes Civil de SP Defesa Civil de São Paulo divulga alerta de regiões que podem ser afetadas pelo temporal entre quinta e sexta

O Estado de São Paulo registrará uma virada no tempo entre esta quinta-feira (23) e sexta-feira (24) com a chegada de uma frente fria.

Após um período marcado pelo calor e pelo clima seco , os paulistas devem se preparar para uma mudança brusca nas condições do tempo nos próximos dias.

De acordo com especialistas da Defesa Civil, o sistema provocará o aumento da nebulosidade, queda nas temperaturas e pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento em diversas regiões paulistas.

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Previsão para Quinta-feira (23)

O dia começará com sol entre muitas nuvens na maior parte do Estado de São Paulo, mas as condições mudam rapidamente. Ao longo do dia, o avanço da frente fria provocará o declínio das temperaturas e favorecerá pancadas de chuva isoladas, acompanhadas de raios e ventania.

Os maiores volumes acumulados estão previstos para a faixa leste e as regiões que fazem divisa com o Paraná, enquanto o restante do estado registrará chuva com menor intensidade.

Previsão para Sexta-feira (24)

A instabilidade ganha força e se espalha por diversas regiões. A precipitação será mais volumosa na faixa leste, na região central e na divisa com o estado vizinho.

Como as pancadas poderão vir acompanhadas por descargas elétricas e rajadas de vento entre 60 e 70 km/h, a Defesa Civil alerta para o risco de transtornos, especialmente em pontos de maior vulnerabilidade como aponta no mapa divulgado pelas autoridades.

Divulgação/@defesacivilsp Defesa Civil SP alerta a população temporal na região





Recomendações de Segurança

Alagamentos: Evite transitar por áreas sujeitas a inundações e jamais enfrente enxurradas.

Tempestades e ventania: Durante o temporal, procure abrigo em local seguro e mantenha distância de árvores, postes, estruturas metálicas e redes elétricas.

Áreas de risco: Redobre a atenção ao residir ou passar próximo a encostas e barrancos.

Canais de Alerta e Emergência

Para auxiliar a população em situações de risco, a Defesa Civil reforçou seus canais de atendimento e emergência. O cadastro para alertas gratuitos no celular é feito enviando o CEP por SMS para o 40199. Em caso de socorro imediato, os telefones de contato são 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros).



