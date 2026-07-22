Silvio Mori Japão emite alerta por causa das altas temperaturas

A Agência Meteorológica do Japão (AMJ) emitiu esta semana, um Aviso Meteorológico Antecipado para Altas Temperaturas, alertando para a possibilidade de calor extremo em uma ampla área do país entre os dias 27 de julho e 4 de agosto.

Segundo o órgão, as temperaturas previstas são do tipo observado apenas uma vez a cada dez anos. O alerta abrange regiões que vão de Hokkaido a Kyushu.

A partir de 27 de julho, a previsão indica calor intenso nas regiões de Tokai, Kinki, Chugoku, Shikoku e Kyushu. Já em Hokkaido, Kanto-Koshin e Hokuriku, o fenômeno deverá começar a partir do diSugestão de título:

Japão emite alerta para calor extremo com temperaturas raras e acima da média até outubro

Agência Meteorológica do Japão prevê calor intenso em grande parte do país nos próximos dias e indica que temperaturas deverão permanecer acima da média durante os próximos três meses. A única exceção é a região de Tohoku, que não deverá ser afetada.

A AMJ divulgou a previsão climática para os próximos três meses. De acordo com o boletim, agosto deverá registrar temperaturas acima da média em áreas que vão do leste do Japão até Okinawa e Amami, com possibilidade de um número maior de dias de calor extremo em comparação aos padrões históricos.

A agência atribui a tendência ao aquecimento global e às elevadas temperaturas da superfície do mar no Oceano Pacífico equatorial, do leste ao centro, associadas ao fenômeno El Niño. A combinação desses fatores favorece a presença de massas de ar quente sobre o arquipélago japonês.

Para setembro, a previsão indica que os ventos de oeste deverão soprar mais ao sul do que o normal, reduzindo a influência do ar quente em parte do país. Com isso, as temperaturas no norte e oeste do Japão deverão ficar próximas da média.

Em Okinawa e Amami, no entanto, os termômetros deverão permanecer ligeiramente acima da média. Embora a possibilidade de temperaturas recordes, como as registradas em setembro do ano passado, seja considerada baixa, a expectativa é de continuidade do calor.

Já em outubro, com a transição gradual para o outono, as temperaturas deverão permanecer próximas ou acima da média em todo o Japão.

Em relação às chuvas, a previsão da Agência Meteorológica do Japão aponta volumes dentro da média para os próximos meses.