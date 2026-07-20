Divulgação/ White House Donald Trump

Os Estados Unidos realizaram uma nova onda de ataques contra o Irã nesta segunda-feira (20).

Em uma publicação na rede social X, o Comando Central dos EUA (CENTCOM), afirmou que a ofensiva tem como objetivo reduzir ainda ainda mais as capacidades militares iranianas usadas para atacar a navegação comercial no Estreito de Ormuz.

Hoje, às 16h (horário do leste dos EUA), as forças americanas iniciaram uma nova rodada de ataques contra o Irã, sob as ordens do Comandante-em-Chefe. Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM).

















Segundo a mídia estatal iraniana, foram ouvidas explosões perto das cidades de Bandar Abbas.

Além disso, a agência de notícias Mehr afirmou que os sistemas de defesa aérea foram ativados perto da usina nuclear de Bushehr, no Irã.

Escalada do conflito

Horas antes, o presidente Donald Trump teria renovado a promessa de retaliação contra a morte de militares próximo à base americana Al Azraq, na Jordânia.

Em 17 de julho, dois membros das forças armadas dos EUA na Jordânia foram mortos em ação enquanto o Comando Central dos EUA (CENTCOM) e forças parceiras se defendiam contra ataques com mísseis balísticos iranianos e drones. Além disso, um membro das forças armadas está atualmente desaparecido em ação. Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM).





Segundo a Guarda Revolucionária, o ataque destruiu ao menos dois caças no local, junto de outras três aeronaves.

*Estagiária sob supervisão



