Foto: Thiago Kauê/Governo de Santa Catarina BR-101

Os motoristas que utilizam a BR-101 em determinados pontos do Rio de Janeiro podem acabar sofrendo com os reflexos das obras de manutenção realizadas na rodovia, pela concessionária Arteris Fluminense, em ações que começaram nesta segunda-feira (20) e vão até o próximo sábado (25).

As intervenções buscam a ampliação da capacidade da rodovia, recuperação do pavimento e outros serviços de manutenção, que podem provocar estreitamento de faixas, desvios no trânsito e, consequentemente,

As obras estarão presentes em pontos diferentes ao longo dos 320 quilômetros administrados pela concessionária,, e vai contar com serviços de conservação, drenagem, iluminação e sinalização.

Segundo a concessionária, em média, 83 mil veículos por dia passam pela rodovia.



Pontos que receberão obras ao longo da semana



Reprodução/Prefeitura da Penha Trânsito na BR-101





Já nessa segunda-feira, entre Itaboraí e São Gonçalo, no trecho entre os quilômetros 297,6 e 304,2, já estão acontecendo serviços de implantação de faixas adicionais, com alterações no tráfego e desvios nos dois sentidos da rodovia.

Além disso, haverá intervenções no pavimento entre os quilômetros 289 e 299,5, em Itaboraí, enquanto São Gonçalo e Niterói terão interdições parciais de faixas entre os quilômetros 299 e 322. Posteriormente, estão previstos também reparos em defensas metálicas entre os quilômetros 308 e 320.

Mais para o interior do estado, as maiores intervenções vão acontecer em Macaé, onde as obras de duplicação acontecem entre os quilômetros 144,6 e 167,76, além de outras frentes iniciativas com foco na ampliação da capacidade da rodovia.

Em Campos dos Goytacazes, as equipes trabalham na recuperação de terrapleno entre os quilômetros 24,9 e 25,9, no sentido Rio de Janeiro. O município também recebe obras de recuperação do pavimento em pontos alternados entre os quilômetros 104,5 e 118.

Já em Casimiro de Abreu e Silva Jardim, os motoristas encontrarão bloqueios temporários de faixas para obras no pavimento entre os quilômetros 204,5 e 250,8, além de reparos nas defensas metálicas entre os quilômetros 189 e 238.

Outras intervenções no pavimento também serão realizadas entre Rio Bonito e Tanguá, nos quilômetros 253 e 277, em ambos os sentidos da via.





Programação pode sofrer mudanças



Segundo alertado pela Arteris Fluminense, a programação divulgada no site pode ser alterada em caso de imprevistos, como chuvas.

Com a possibilidade de congestionamento, a concessionária orientou os motoristas em nota para planejarem os deslocamentos pela rodovia com antecedência, atentos à sinalização nos trechos em obras.

