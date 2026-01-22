Reprodução | X Pessoas desaparecem após deslizamento de terra

Fortes chuvas causaram estragos na Nova Zelândia. O fenômeno provocou deslizamentos de terras e desaparecimento de pessoas no Monte Maunganui, na manhã desta quinta-feira (22), segundo a imprensa local.

De acordo com os serviços de emergência da Nova Zelândia, equipes de helicópteros chegaram ao local para resgatar famílias em telhados e em estados de emergência locais declarados. Entre os desaparecidos está uma criança, que estava localizada em um acampamento durante a tempestade.

O ministro de Emergências, Mark Mitchell, disse à RNZ que partes da costa leste pareciam "uma zona de guerra", com helicópteros mobilizados para resgatar famílias abrigadas em telhados devido às inundações, e estados de emergência locais declarados em cinco regiões de Northland e East Cape devido a dias de chuvas recordes.



Desaparecimentos

O deslizamento de terra ocorreu na manhã de quinta em um acampamento no popular destino turístico de Mount Maunganui, na costa leste. Mitchell confirmou que uma menina estava entre os desaparecidos.

"É uma situação delicada e em constante mudança neste momento", disse ele. "Todos estão trabalhando o máximo possível para encontrar a melhor solução, mas sem dúvida é uma situação muito difícil e desafiadora."





O porta-voz do Corpo de Bombeiros e Emergências da Nova Zelândia, William Pike, disse que as primeiras pessoas a chegar ao local ouviram pedidos de socorro vindos de dentro do deslizamento de terra.

A cidade mais próxima, Tauranga, recebeu 295 mm de chuva nas 30h até as 6h da manhã (horário local), antes do deslizamento de terra ocorrer por volta das 9h30.

A população de Mount Maunganui aumenta consideravelmente durante o verão, quando turistas lotam as belas praias da região. A montanha, uma cúpula vulcânica na ponta da península, atrai dezenas de milhares de visitantes durante o mesmo período