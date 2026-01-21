Um órgão internacional criado sob a justificativa de monitorar a Faixa de Gaza e auxiliar na reconstrução da área, que foi devastada após uma série de ataques militares de Israel. É esse o objetivo por trás do "Conselho da Paz", do presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump.
Diversos convites do mandatário foram feito a países, numa tentativa de estreitar laços, como foi o caso do Brasil, cuja atitude de Trump acontece após imposição de tarifas sobre produtos brasileiros.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi um dos convidados, entretanto ainda não há informação se o convite de Trump será aceito. Outros países integram a lista de favoritos para o conselho, de acordo com o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff entrevista a CBS News.
De acordo com ele, ao menos 25 países aceitaram o convite.
Confira os países que foram convidados para o Conselho da Paz até o momento:
- Brasil
- Argentina
- Reino Unido
- Turquia
- Egito
- Canadá
- Ucrânia
- Rússia
- Bahrein
- Paquistão
- Jordânia
- Emirados Árabes Unidos
- Indonésia
- Arábia Saudita
- Catar
- Israel
- Azerbaijão
- Kosovo
- Bielorrússia
- Marrocos
- Hungria
- China
- França
O número pode ser maior, já que nem todos os países anunciaram publicamente o convite, por isso, a lista não está completa e nem é definitiva.