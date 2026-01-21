Agência Brasil Donald Trump, presidente dos Estados Unidos

Um órgão internacional criado sob a justificativa de monitorar a Faixa de Gaza e auxiliar na reconstrução da área, que foi devastada após uma série de ataques militares de Israel. É esse o objetivo por trás do "Conselho da Paz", do presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump.



Diversos convites do mandatário foram feito a países, numa tentativa de estreitar laços, como foi o caso do Brasil, cuja atitude de Trump acontece após imposição de tarifas sobre produtos brasileiros.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi um dos convidados, entretanto ainda não há informação se o convite de Trump será aceito. Outros países integram a lista de favoritos para o conselho, de acordo com o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff entrevista a CBS News.

De acordo com ele, ao menos 25 países aceitaram o convite.

Confira os países que foram convidados para o Conselho da Paz até o momento:

Brasil

Argentina

Reino Unido

Turquia

Egito

Canadá

Ucrânia

Rússia

Bahrein

Paquistão

Jordânia

Emirados Árabes Unidos

Indonésia

Arábia Saudita

Catar

Israel

Azerbaijão

Kosovo

Bielorrússia

Marrocos

Hungria

China

França

O número pode ser maior, já que nem todos os países anunciaram publicamente o convite, por isso, a lista não está completa e nem é definitiva.