Um órgão internacional criado sob a justificativa de monitorar a Faixa de Gaza e auxiliar na reconstrução da área, que foi devastada após uma série de ataques militares de Israel. É esse o objetivo por trás do "Conselho da Paz", do presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump. 

Diversos convites do mandatário foram feito a países, numa tentativa de estreitar laços, como foi o caso do Brasil, cuja atitude de Trump acontece após imposição de tarifas sobre produtos brasileiros.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi um dos convidados,  entretanto ainda não há informação se o convite de Trump será aceito. Outros países integram a lista de favoritos para o conselho, de acordo com o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff entrevista a CBS News.

De acordo com ele, ao menos 25 países aceitaram o convite.

Confira os países que foram convidados para o Conselho da Paz até o momento:

  • Brasil
  • Argentina
  • Reino Unido
  • Turquia
  • Egito
  • Canadá
  • Ucrânia
  • Rússia
  • Bahrein
  • Paquistão
  • Jordânia
  • Emirados Árabes Unidos
  • Indonésia
  • Arábia Saudita
  • Catar
  • Israel
  • Azerbaijão
  • Kosovo
  • Bielorrússia
  • Marrocos
  • Hungria
  • China
  • França

O número pode ser maior, já que nem todos os países anunciaram publicamente o convite, por isso, a lista não está completa e nem é definitiva.

