Getty Images Filho de Trump salva amiga de agressão do ex-namorado

Barron Trump, filho de Donald Trump, salvou uma amiga ao chamar a polícia enquanto a menina era agredida pelo ex-namorado. As informações são do portal New York Post, que afirma que a vítima relatou o ocorrido e a ajuda de Trump ao tribunal.

Segundo o portal, a vítima contou a Justiça do Reino Unido que Barron ligou para a polícia após a ver ser agredida durante uma ligação.

A menina havia ligado para Trump no meio de uma discussão, quando o ex-namorado começou a agredir por conta do ciúme da amizade da namorada com o filho do presidente norte-americano. Barron estava nos Estados Unidos e imediatamente ligou para a polícia para pedir ajuda.

Durante o julgamento do caso, a mulher, que não foi identificada, disse ao júri que o herdeiro de Trump"salvou minha vida", afirmando que a ligação foi "um sinal de Deus".

De acordo com o site americano, Barron disse que ouviu a amiga gritando, chorando e sendo agredida. A chamada durou entre 10 a 15 segundos antes de ser interrompida. Trump afirmou que ligou para a polícia porque era a melhor coisa que ele podia fazer e que não ia ligar de volta e ameaçar o agressor, pois isso só pioraria a situação.

Barron Trump

Barron é o filho mais novo do presidente dos Estados Unidos Donald Trump , ele é o caçula dos cinco filhos do presidente e o único com a primeira-dama Melania Trump. Atualmente, Barron está com 19 anos e participou da campanha do pai na corrida presidencial dos EUA.

Segundo Donald, Barron foi fundamental para conectar a campanha aos eleitores mais jovens. Em 2024, o jovem ingressou na faculdade, na Stern School of Business da Universidade de Nova York.