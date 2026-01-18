Reprodução | X Descarrilhamento de trem na Espanha

Ao menos 21 pessoas morreram devido ao descarrilhamento de um trem em Adamuz (Córdoba), na Espanha neste domingo (18). As informações foram confirmadas pelo Ministério do Interior do país, nas redes sociais.



Segundo a imprensa espanhola, outras 100 pessoas ficaram feridas com o acidente. Ao menos 317 pessoas estavam a bordo do trem que atingiu outro.

Segundo o Ministro de Transporte e Mobilidade da Espanha, Óscar Puente, o trem da Iryo seguia em direção a Madri quando descarrilhou e invadiu a via oposta onde um trem de Rende seguia para Huelva.

"O impacto foi terrível, fazendo com que os dois primeiros vagões do trem da Renfe fossem arremessados ​​para fora dos trilhos. O número de vítimas ainda não pode ser confirmado. A prioridade agora é prestar assistência às vítimas.



De acordo com informações de Adif, rede que presta serviço de infraestrutura e a circulação ferroviária da Espanha, a circulação ferroviária de alta velocidade entre Madrid e Córdoba, Sevilha, Málaga e Huelva será suspensa, pelo menos, durante a segunda-feira, 19 de janeiro.





O presidente da Espanha, Pedro Sanchez, lamentou o ocorrido e afirmou que o governo trabalha com as autoridades competentes e com os serviços de emergência para auxiliar os passageiros.



Hoy es una noche de profundo dolor para nuestro país por el trágico accidente ferroviario en Adamuz. Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas. Ninguna palabra puede aliviar un sufrimiento tan grande, pero quiero que sepan que…— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 18, 2026







