Reprodução/White House Donald Trump, presidentre dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou países que se opõem à sua ambição de anexar a Groenlândia com novas tarifas. A declaração foi feita nesta sexta-feira (16), durante um evento na Casa Branca.

"Eu posso impor tarifas a países que não concordarem com a anexação da Groenlândia, porque precisamos da Groenlândia, porque precisamos da Groenlândia para a segurança nacional. Então, eu posso fazer isso", declarou Trump



O presidente fez a declaração ao relatar o uso de tarifas para forçar outras nações a cooperarem em um plano para reduzir os preços dos medicamentos nos Estados Unidos.



O presidente americano tem ameaçado anexar a Groenlândia aos Estados Unidos desde que tomou posse para seu segundo mandato.

Ele justifica seus planos alegando que o território é "vital" para o Domo de Ouro, escudo antimísseis que ele deseja construir para proteger o país.



"A Otan deveria liderar o processo para que a conquistemos. Se não o fizermos, a Rússia ou a China o farão, e isso não vai acontecer!", escreveu Trump em uma publicação recente em seu perfil no Truth Social.



Mobilização europeia



A pressão de Trump para controlar a Groenlândia provocou indignação das nações europeias, que temem que a medida possa romper laços transatlânticos de longa data.



Diante das recentes ameaças, Alemanha, França, Reino Unido, Noruega, Holanda e Suécia chegaram a enviar tropas militares para a Groenlândia nesta última quinta-feira (15).



Além disso, representantes da Groenlândia e da Dinamarca visitaram a Casa Branca esta semana para reuniões inconclusivas sobre os planos de Trump.







Enquanto isso, Trump zomba das capacidades defensivas da ilha do Ártico, afirmando que os Estados Unidos a anexarão "de um jeito ou de outro".



"Eu gostaria de fazer um acordo com eles, é mais fácil. Mas a teremos de um jeito ou de outro. (...) A Groenlândia deveria fazer um acordo [com os Estados Unidos, porque eles não querem ver a Rússia ou a China dominar. (...) E sabe qual a defesa da Groenlândia? Basicamente dois trenós puxados por cachorros", afirmou Trump na ocasião.



Também nesta sexta, uma delegação com 11 congressistas dos Estados Unidos iniciou uma visita a Copenhague para demonstrar solidariedade à Dinamarca e à Groenlândia.



