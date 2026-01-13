Reprodução/ Wikimedia Commons / Montagem Portal iG Lars Lokke Rasmussen, Vivian Motzfeldt e Marco Rubio

Os ministros das Relações Exteriores da Dinamarca e da Groenlândia se reunirão nesta quarta-feira (14), em Washington, na Casa Branca, com o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance e com o secretário de Estado, Marco Rubio. O encontro foi anunciado pelo ministro dinamarques nesta terça-feira (13) e ocorre em uma crescente apreensão diante das declarações de Donald Trump sobre a possível anexação da ilha ártica. As informações são da EuroNews.

O pedido de reunião partiu do ministro dinamarques, Lars Lokke Rasmussen, e de sua homóloga da Groenlândia, Vivian Motzfeldt, após o presidente dos Estados Unidos intensificar ameaças de anexar o território dinamarquês autónomo.

"A razão pela qual solicitámos a reunião que agora nos foi concedida foi para levar toda esta discussão... para uma sala de reuniões onde nos possamos olhar nos olhos e falar sobre estas coisas", informou Rasmussen em Copenhaga, na manhã desta terça.

As tensões entre Washington, Dinamarca e Groenlândia se intensificaram ao longo deste mês com Trump e integrantes de seu governo mantendo o tema em pauta. O presidente norte-americano tem evitado descartar a possibilidade de uso de força militar para assumir o controle da ilha.

No entanto, Trump voltou a dizer na semana passada que gostaria de fazer um acordo para adquirir a Groenlândia. E afirmou que os Estados Unidos deverão fazer "da forma mais fácil" ou "da forma mais difícil".





Em conversa com jornalistas a bordo do Air Force One, no domingo (11), Trump voltou a defender que os Estados Unidos precisam “tomar a Groenlândia”, argumentando que, caso isso não ocorra, a ilha poderia ser assumida pela Rússia ou pela China.

A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, reagiu afirmando que uma eventual tomada da Groenlândia pelos EUA significaria o fim da OTAN.

Na última sexta-feira (9), o primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen, junto a outros líderes políticos do território, divulgou uma declaração conjunta reforçando que o futuro da ilha cabe exclusivamente ao seu povo e destacando o “desejo de que o desprezo dos Estados Unidos pelo nosso país termine”.

A OTAN e o governo da Groenlândia afirmaram nesta segunda-feira (12) que tencionam trabalhar para reforçar a defesa do território semi-autónomo: "A nossa segurança e defesa pertencem à OTAN. Esta é uma linha fundamental e firme", afirmou Nielsen numa publicação nas redes sociais.