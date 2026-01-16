Cadu Barbosa/iG Lula recebe Ursula no Brasil às vésperas do acordo Mercosul-UE

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, falaram à imprensa nesta sexta-feira (16) após a reunião bilateral realizada no Brasil, que antecede a assinatura do Acordo de Parceria Mercosul–União Europeia, prevista para sábado (17).

A cerimônia de assinatura do tratado comercial não contará com a presença de Lula. O Brasil será representado pelo ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira.

O Portal iG acompanhou presencialmente a agenda diplomática, desde a chegada das autoridades, o momento das fotos oficiais, a reunião fechada e a declaração conjunta concedida após o encontro.

Durante a declaração, Lula destacou que o tratado prevê a redução e eliminação gradual de tarifas de importação e exportação, o que deve resultar na maior zona de livre comércio do mundo.

“Foram 25 anos de sofrimento e tentativa de acordo”, afirmou.

O presidente brasileiro reforçou o impacto político e econômico da parceria.

Cadu Barbosa/iG Lula se reúne com chefe da UE às vésperas do acordo com Mercosul

“É um acordo bom para o Brasil, para o Mercosul e para a Europa. É muito bom para o mundo democrático”, declarou.

Na sequência, Ursula von der Leyen ressaltou o caráter histórico do entendimento e destacou o papel do presidente brasileiro nas negociações.

“O melhor ainda está por vir. Amanhã assinaremos o acordo. Por décadas, inúmeros líderes trabalharam nesse processo, que levou 25 anos para ser concluído”, disse.

A presidente da Comissão Europeia afirmou que o tratado cria oportunidades inéditas para empresas e cidadãos dos dois blocos.

“Sejam bem-vindos à maior e melhor área de livre comércio do mundo. É assim que se cria prosperidade verdadeira”, afirmou.

Segundo Ursula, o acordo chega em um momento estratégico e deve triplicar o acesso ao mercado internacional. Ela ressaltou que a assinatura representa apenas o início do processo.

“A assinatura é o primeiro passo. Os próximos passos ainda precisam ser escritos. Quando entregarmos o acordo assinado, essa será uma história de sucesso escrita por 700 milhões de pessoas beneficiadas e empresas, que sentirão rapidamente os benefícios”, declarou.

Ao encerrar a declaração, acompanhada de perto pelo Portal iG, Ursula von der Leyen arriscou uma frase em português: “O melhor está por vir”.