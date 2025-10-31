TikTok Crocodilo arrasta cachorro vivo para rio

Um enorme crocodilo foi flagrado nadando em um canal da Flórida com um cachorro preso em suas mandíbulas, nas proximidades de uma escola primária e de várias residências, segundo a emissora KXII. O caso aconteceu na cidade de Satellite Beach e deixou os moradores em choque.





O registro foi feito por Zach Spurlock, que contou já ter filmado o mesmo réptil em outras ocasiões.

“Foi de partir o coração. Eu sou dono de cachorro, sei que eles fazem parte da família. Só consegui pensar no desespero dos tutores ao verem seu pior medo se tornar realidade”, relatou.

Spurlock disse que recebeu uma mensagem de um amigo que passeava com o bebê quando presenciou a cena.

“Ele me mandou um texto dizendo que, a três metros de distância, havia um crocodilo de 3,3 metros nadando com um cão do tipo Golden Retriever na boca. Corri até lá” , afirmou.

De acordo com a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida (FWC), o animal foi retirado da água com ajuda do corpo de bombeiros, enquanto vizinhos assistiam, incrédulos. Ainda não se sabe se o tutor do cachorro foi identificado ou informado sobre o ocorrido.

Spurlock contou que havia filmado o mesmo crocodilo cerca de três semanas antes.

“Lembro que fiquei a menos de dois metros dele, estava em terra firme, de boca aberta tomando sol, sem demonstrar nenhum medo de humanos. Naquele momento percebi que algo ruim poderia acontecer” , disse.

Segundo o morador, o crocodilo já havia sido removido da região entre três e quatro vezes, mas sempre retornava ao mesmo canal.

“Ele gosta mesmo dali” , acrescentou.





A FWC informou que o animal é o único crocodilo-americano confirmado na região desde 2018 e, após o incidente, foi levado para cativeiro permanente.

Especialistas em vida selvagem alertaram os moradores a manter crianças e animais de estimação afastados das margens da água, especialmente em áreas onde há registro de crocodilos e jacarés.