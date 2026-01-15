Reprodução/redes sociais Donald Trump e Maria Corina Machado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a líder opositora venezuelana e Prêmio Nobel da Paz 2025, María Corina Machado, estão reunidos nesta quinta-feira (15), na Casa Branca, em Washington.





É a primeira reunião de Trump e a venezuelana.



Segundo a agenda oficial do presidente, o encontro será um almoço a portas fechadas e sem acesso da imprensa.

O encontro ocorre menos de duas semanas depois da operação americana que resultou na captura do ditador Nicolás Maduro e de sua esposa Cilia Flores, em 3 de janeiro, em Caracas.



Até agora, Trump manteve a oposição venezuelana fora do processo de transição de poder e escolheu apoiar a vice-presidente de Maduro, Delcy Rodriguez, que se tornou presidente interina da Venezuela.



Corina Machado venceu o Nobel da Paz em outubro de 2025 e já manifestou publicamente o desejo de compartilhar o prêmio com Trump.

No entanto, o Comitê do Nobel esclareceu que o prêmio não pode ser transferido ou compartilhado.



Nesta quarta-feira (14), a Casa Branca divulgou que Trump conversou por telefone com Delcy Rodríguez e, segundo a presidente interina, a pauta foi petróleo, minerais, comércio e segurança.



Trump classificou Delcy como uma “pessoa fantástica” e afirmou que há “grande progresso” nos esforços para estabilizar a Venezuela.







No dia da captura de Maduro, em coletiva de imprensa para detalhar a ação, Trump descartou apoiar María Corina Machado em uma possível busca para assumir o governo venezuelano.



Ele declarou que ela "é uma mulher muito simpática", mas "não tem o apoio nem o respeito do país".