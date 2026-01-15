Divulgação/Polícia Civil Homem descumpre medida protetiva enviando PIX de R$ 0,01 para ex

Um homem de 34 anos foi preso em Formiga, no interior de Minas Gerais, após descumprir uma medida protetiva de urgência ao tentar contato com a ex-companheira por meio de transferências via Pix no valor de R$ 0,01.

A decisão judicial determinou a prisão preventiva diante da reincidência e do histórico de violência doméstica. A prisão aconteceu na segunda-feira (12).

Pix como forma de contato

A apuração começou em 26 de dezembro do ano passado, quando a vítima, de 49 anos, procurou a delegacia e relatou que o ex-companheiro seguia tentando se comunicar, apesar da ordem judicial que o proibia de se aproximar ou manter qualquer tipo de contato.

Segundo a investigação, no dia 25 de dezembro de 2025, o investigado passou a realizar transferências mínimas de R$ 0,01 para a conta bancária da vítima.

Cada envio era acompanhado de mensagens, estratégia usada depois que ele foi bloqueado em aplicativos de mensagens e redes sociais.

Em uma delas, o homem se queixa que sabe que ela sofreu também pelo termino do relacionamento e completa:

"[...] por que você fez isso? Eu gosto de você. Eu quero muito ter ver, te dar um abraço. Você significa muito pra mim.", enviou no dia 26 de dezembro.

Anteriormente, no dia 25, o homem tentou um encontro:



"Temos que sentar, conversar, estou até com o seu presente de Natal [...] mulher incrível".

A mulher apresentou cerca de 15 registros dessas transferências às autoridades e relatou sentir constrangimento, perturbação e medo diante da insistência, mesmo com a proteção judicial em vigor.

Prisão preventiva e antecedentes

Com base nos elementos reunidos, a Polícia Civil instaurou inquérito e solicitou a prisão preventiva do suspeito, medida que foi deferida pela justiça.

Pesaram contra ele registros anteriores por ameaça e injúria no contexto de violência doméstica, além da existência de medidas protetivas concedidas à mesma vítima e a outra mulher.

Durante o cumprimento do mandado, o homem resistiu à abordagem policial, sendo necessária a utilização moderada de força para contê-lo, segundo a corporação.

Após os procedimentos de polícia judiciária, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição do judiciário.