Casa Branca/Reprodução Donald Trump, presidente dos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (14), em coletiva de imprensa no Salão Oval da Casa Branca, que a matança e as execuções no Irã pararam.

"Não há planos para execuções no Irã e a matança está parando", afirmou, atribuindo a informação a uma "fonte confiável".

"As mortes pararam. As execuções pararam", acrescentou o presidente.

A afirmação sobre o fim das mortes no Irã chega em um momento em que Trump avalia possíveis ações contra o país, incluindo intervenção militar, em resposta à repressão violenta contra manifestantes antigoverno.



Há 17 dias, os protestos tomam conta das ruas, somando milhares de mortes e prisões.



Nos últimos dias, o republicano expressou apoio aos manifestantes iranianos, prometendo que “a ajuda está a caminho” e alertando o Irã contra a execução de qualquer manifestante.



Nesta quarta-feira, os Estados Unidos começaram a retirar parte do pessoal de bases militares no Oriente Médio nesta, em resposta ao aumento das tensões com o Irã.

Internet e telefones cortados

No Irã, as autoridades cortaram o acesso à internet e as linhas telefônicas na quinta-feira (8), o que deixou o país praticamente isolado do mundo exterior.



Dessa forma, ainda não há informação sobre o manifestante Erfan Soltani, de 26 anos, que, segundo a organização humanitária curdo-iraniana Hengaw, seria enforcado nesta quarta-feira (14) pelo regime iraniano.



Na noite desta terça-feira, Trump ameaçou o Irã com "medidas duras"em caso de execução de manifestantes.





Soltani é um dos milhares de detidos durante os protestos contra o regime do aiatolá Ali Khamenei.



Sua família diz que Soltani foi preso em casa na última quinta-feira (8) e não teve direito a advogado.



O líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, pediu a Trump que "foque em seu próprio país" e culpou os Estados Unidos por incitarem os protestos.



