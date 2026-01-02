Reprodução/redes sociais Claudia Sheinbaum interrompe pronunciamento devido a um terremoto

Um terremoto de magnitude 6,5 interrompeu, nesta sexta-feira (02), um pronunciamento da presidente do México, Claudia Sheinbaum, na sede do governo. O tremor foi sentido na Cidade do México e levou à suspensão momentânea da coletiva de imprensa, que era transmitida ao vivo.

Durante o abalo sísmico, a presidente deixou o local acompanhada de assessores e jornalistas. Pouco depois, Sheinbaum retornou e informou que, até aquele momento, não havia registros de danos estruturais nem de vítimas causadas pelo terremoto.

Epicentro do terremoto

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o USGS, o epicentro do terremoto foi registrado em terra firme, próximo à cidade de Tecoanapa, no estado de Guerrero, região localizada na costa do Pacífico. A área fica a cerca de 300 quilômetros da Cidade do México.

O USGS informou ainda que o tremor ocorreu a aproximadamente 35 quilômetros de profundidade, considerada relativamente rasa. Esse fator contribui para que o terremoto seja sentido com mais intensidade em áreas distantes do epicentro, como a capital mexicana e outras regiões do país.

Alarmes sísmicos e evacuações em cidades mexicanas

Com o terremoto, alarmes sísmicos foram acionados na Cidade do México, levando moradores a deixarem prédios por precaução. Houve evacuações temporárias em edifícios públicos, hospitais, hotéis e áreas turísticas.

Em cidades próximas ao litoral do Pacífico, como Acapulco, moradores e turistas relataram o balanço de prédios, além de objetos caindo ou se movimentando dentro de residências e estabelecimentos comerciais. Até o momento, não há confirmação oficial de danos graves ou feridos.

Por que o México registra tantos terremotos?

O México está localizado em uma das regiões com maior atividade sísmica do mundo, por estar sobre o encontro de diferentes placas tectônicas, como a placa de Cocos e a placa Norte-Americana. O movimento constante dessas placas provoca o acúmulo de energia no subsolo, que é liberada por meio de terremotos.

Esse fenômeno é mais comum nas áreas próximas à costa do Pacífico e pode ser sentido a grandes distâncias, dependendo da magnitude e da profundidade do tremor. As autoridades seguem monitorando possíveis réplicas e avaliando impactos após o terremoto desta sexta-feira.