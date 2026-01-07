SCMP News Granada da segunda guerra mundial é encontrada intacta enterrada na China

Uma granada britânica da Segunda Guerra Mundial foi encontrada na manhã de quarta-feira em um parque público de Hong Kong, segundo informações divulgadas pela polícia local. O artefato estava enterrado no Aberdeen Country Park, uma das áreas verdes mais frequentadas da cidade. As informações são da South China Morning Post.

De acordo com as autoridades, trata-se de uma granada do modelo 36M, com cerca de 10 centímetros de comprimento e aproximadamente 6 centímetros de diâmetro. O objeto foi localizado por funcionários do Departamento de Agricultura, Pesca e Conservação enquanto realizavam o preenchimento de um buraco ao longo de uma trilha usada por pedestres.

PeakVisor Aberdeen Country Park





Uma porta-voz da polícia informou que equipes do esquadrão de desativação de explosivos foram acionadas e conseguiram manusear a granada de forma segura. Ninguém ficou ferido durante a operação.

Apesar do achado, não houve necessidade de evacuar moradores ou frequentadores do parque. Como medida preventiva, os agentes apenas isolaram um perímetro de cerca de 100 metros ao redor do local até a conclusão do procedimento.

Casos semelhantes não são raros em Hong Kong. Em novembro, uma bomba suspeita da época da guerra, com cerca de 30 centímetros de comprimento, foi descoberta em um canteiro de obras no Aeroporto Internacional da cidade. O artefato acabou sendo detonado após cerca de quatro horas, o que levou à retirada preventiva de aproximadamente 900 pessoas da região.





Já em setembro, uma bomba de grande porte, pesando cerca de 454 quilos e contendo aproximadamente 227 quilos de explosivos, foi encontrada em um canteiro de obras em Quarry Bay. Acredita-se que o artefato tenha sido lançado por forças militares dos Estados Unidos em 1945.

Na ocasião, cerca de 6 mil moradores precisaram deixar suas casas durante a madrugada, e a bomba foi desativada com sucesso após uma operação que durou nove horas.