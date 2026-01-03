Reprodução/X Delcy Rodríguez assume provisoriamente a presidência da Venezuela

A vice-presidente Delcy Rodríguez assumiu interinamente a Presidência da Venezuela neste sábado (3), em uma cerimônia realizada de forma reservada em Caracas. A informação foi divulgada pelo jornal The New York Times e confirmada por duas fontes ligadas ao governo venezuelano, que falaram sob condição de anonimato por medo de represálias.



A posse ocorre no mesmo dia em que o presidente Nicolás Maduro foi capturado por forças dos Estados Unidos durante uma operação na capital venezuelana e retirado do país. Até então, o paradeiro do chefe do Executivo era tratado como incerto pelo governo venezuelano, que chegou a exigir uma prova de vida do presidente e da primeira-dama.



Delcy Rodríguez era a principal aliada política de Maduro e ocupava o cargo de vice-presidente desde 2018. A cerimônia de posse não foi transmitida nem divulgada oficialmente pelo governo, em meio ao cenário de instabilidade política e militar no país.



A mudança no comando do Executivo ocorre em paralelo ao avanço da oposição. Também neste sábado, a líder oposicionista María Corina Machado defendeu publicamente que Edmundo González Urrutia assuma imediatamente a Presidência da Venezuela, alegando que ele foi o vencedor legítimo das eleições de 2024.



Em comunicado, Machado afirmou que a oposição está pronta para “fazer valer o mandato popular” e cobrou o reconhecimento de González como presidente constitucional e comandante-chefe das Forças Armadas. González, que está exilado na Espanha, declarou pelas redes sociais que o país vive “horas decisivas” e disse estar preparado para liderar um processo de reconstrução nacional.



O governo venezuelano e o tribunal eleitoral, aliados de Maduro, nunca apresentaram as atas eleitorais que comprovassem a vitória declarada do então presidente, o que levou parte da comunidade internacional a não reconhecer o resultado do pleito.



Enquanto isso, os Estados Unidos confirmaram a captura de Maduro e indicaram que ainda avaliam os próximos passos em relação ao futuro político da Venezuela. O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que o país passará a ter envolvimento direto nos desdobramentos venezuelanos, incluindo o setor petrolífero.