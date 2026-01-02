Reprodução/ Freepik Superlua

A primeira superlua de 2026 poderá ser observada no céu nesta quinta-feira (02) e ao longo da madrugada de sexta-feira (03). O fenômeno ocorre quando a lua cheia coincide com o momento em que o satélite natural da Terra está mais próximo do planeta, o chamado perigeu, o que faz com que ela pareça maior e mais brilhante a olho nu.

De acordo com cálculos astronômicos, a lua atinge oficialmente a fase cheia às 10h03 (horário de Brasília) de sexta-feira (03). Mesmo assim, o espetáculo já é visível desde o início da noite desta quinta (02), especialmente logo após o pôr do sol, quando a lua surge no horizonte.

O que é a superlua

A superlua acontece porque a órbita da lua ao redor da Terra não é perfeitamente circular. Em determinados períodos, a distância entre os dois corpos diminui, aumentando levemente o tamanho aparente e o brilho do disco lunar. Nesta primeira superlua do ano, a lua estará a pouco mais de 362 mil km da Terra.





Embora a diferença visual não seja extrema, observadores atentos conseguem perceber uma lua mais destacada no céu, sobretudo quando ela está próxima ao horizonte, efeito que também intensifica a sensação de tamanho.

Fenômeno pode ser chamado de “Lua do Lobo”

A lua cheia de janeiro é tradicionalmente chamada de Lua do Lobo, nome herdado de povos do Hemisfério Norte que associavam o período aos uivos de lobos durante o inverno rigoroso. A denominação tem caráter cultural e não está ligada a mudanças físicas no fenômeno astronômico.

Como observar melhor

Para uma melhor observação, a recomendação é buscar locais com céu aberto, longe de excesso de luz artificial. A lua poderá ser vista a olho nu, mas o uso de binóculos ou câmeras com zoom ajuda a destacar detalhes da superfície lunar.

Além disso, a lua cheia de janeiro aparece no céu acompanhada de planetas brilhantes, o que pode tornar a observação ainda mais interessante para quem gosta de astronomia ou fotografia noturna.