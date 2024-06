Reprodução/Twitter Claudia Sheinbaum é eleita a primeira mulher a assumir a presidência no México





Neste domingo (2), Claudia Sehinbaum se tornou a primeira mulher a assumir o cargo de presidente no México. A vitória foi anunciada pela projeção oficial preliminar dos votos realizada pelo Instituto Nacional Eleitoral (INE). A contagem aponta que ela teria obtido entre 58,3% e 60,7% dos votos, ficando à frente da opositora Xóchitl Gálvez, que teria alcançado a marca de 26,6% a 28,6%.



Conheça



Formada em física pela Unam (universidade de prestígio no México), Sheinbaum teve a chance de construir uma carreira acadêmica antes de ingressar na política, fazendo pós-graduação em engenharia ambiental. Posteriormente, ela fez pós-doutorado na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, e chegou a ganhar um Prêmio Nobel da Paz em 2007.

A faculdade também trouxe progessão amorosa a Sheinbaum, que anunciou seu casamento com Jesús Tarriba, namorado de faculdade, em novembro de 2023. Eles se reencontraram em 2016 no Facebook e decidiram dar um novo passo na vida amorosa.

Como estudante, Sheinbaum foi ativa politicamente, organizando greves contra o aumento de mensalidades, por exemplo, no ano de 1987. Seus pais eram esquerdistas e participaram das manifestações no México em 1968. Na ocasião, a Cidade do México parou em virtude dos protestos estudantis, até que policiais mataram cerca de 300 pessoas em uma praça a poucos dias dos Jogos Olímpicos iniciarem no país.

Na política, Sheinbaum deu o pontapé como secretária de Meio-Ambiente da Cidade do México. Durante a pandemia da Covid-19, ela atuou como prefeita da capital.

Durante a disputa contra Xóchitl Gálvez, Sheinbaum não a chamou pelo nome em nenhum dos debates, algo que chamou a atenção nos noticiários do país.