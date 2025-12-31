Mãe pula de cruzeiro para salvar vida de filho que caiu no mar
Mãe pula de cruzeiro para salvar vida de filho que caiu no mar

Uma mãe protagonizou uma cena de desespero e coragem ao pular no mar para  salvar a filha de 4 anos durante uma parada de um cruzeiro da Carnival Cruise Line nas Bahamas. A criança escorregou no píer e caiu no espaço estreito entre o navio e a estrutura de atracação, ficando momentaneamente presa.

O incidente aconteceu na Celebration Key, ilha exclusiva da companhia no arquipélago de Grand Bahama. Segundo a Carnival, a menina se afastou da mãe por alguns instantes e acabou caindo diretamente do píer.

Em questão de segundos, a mulher se lançou na água para alcançar a filha, enquanto funcionários da empresa correram para ajudar no resgate.

“Nosso time do navio e da segurança agiu rapidamente e levou as duas para um local seguro. A equipe médica as avaliou, e ambas passam bem”, informou a Carnival em comunicado enviado por e-mail.

Toda a situação foi registrada por uma passageira que estava em seu quarto a bordo do Carnival Conquest, outro navio que também estava atracado na ilha.

Em um vídeo publicado no TikTok, ela relata ter ouvido gritos vindos do píer antes de perceber a movimentação intensa de pessoas e equipes de segurança.

Carnival Cruise Line nas Bahamas
Nas imagens, é possível ver passageiros reunidos próximos à borda do píer, observando o resgate. Após a área ser isolada, tripulantes lançam boias salva-vidas na água e posicionam uma escada para facilitar o acesso.

“Os agentes estão descendo do navio agora”, narra a autora do vídeo, que rapidamente se espalhou pelas redes sociais.

Momentos depois, um dos agentes aparece subindo a escada com a criança nos braços, arrancando aplausos e suspiros de alívio de quem acompanhava a cena. Em seguida, os socorristas retornam à água e resgatam também a mãe, que havia mergulhado para salvar a filha.

Assim que chegou ao píer, a mulher caiu de joelhos, emocionada, e chorou enquanto funcionários a envolviam, junto com a criança, em toalhas secas.


“Elas foram retiradas em segurança. Foi uma situação assustadora, mas o resgate aconteceu rapidamente”, celebrou a passageira responsável pelo registro.

Segundo a autora do vídeo, ela conseguiu entrar em contato com a família após o ocorrido. Apesar do susto e do trauma, mãe e filha disseram estar bem.

“Tudo terminou da melhor forma possível. Ela foi muito corajosa, mas qualquer mãe faria o mesmo”, escreveu a usuária ao comentar o desfecho do caso.

