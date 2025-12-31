TikTok Mãe pula de cruzeiro para salvar vida de filho que caiu no mar

Uma mãe protagonizou uma cena de desespero e coragem ao pular no mar para salvar a filha de 4 anos durante uma parada de um cruzeiro da Carnival Cruise Line nas Bahamas. A criança escorregou no píer e caiu no espaço estreito entre o navio e a estrutura de atracação, ficando momentaneamente presa.

O incidente aconteceu na Celebration Key, ilha exclusiva da companhia no arquipélago de Grand Bahama. Segundo a Carnival, a menina se afastou da mãe por alguns instantes e acabou caindo diretamente do píer.

Em questão de segundos, a mulher se lançou na água para alcançar a filha, enquanto funcionários da empresa correram para ajudar no resgate.

“Nosso time do navio e da segurança agiu rapidamente e levou as duas para um local seguro. A equipe médica as avaliou, e ambas passam bem”, informou a Carnival em comunicado enviado por e-mail.

Toda a situação foi registrada por uma passageira que estava em seu quarto a bordo do Carnival Conquest, outro navio que também estava atracado na ilha.

Em um vídeo publicado no TikTok, ela relata ter ouvido gritos vindos do píer antes de perceber a movimentação intensa de pessoas e equipes de segurança.

Nas imagens, é possível ver passageiros reunidos próximos à borda do píer, observando o resgate. Após a área ser isolada, tripulantes lançam boias salva-vidas na água e posicionam uma escada para facilitar o acesso.

“Os agentes estão descendo do navio agora”, narra a autora do vídeo, que rapidamente se espalhou pelas redes sociais.

Momentos depois, um dos agentes aparece subindo a escada com a criança nos braços, arrancando aplausos e suspiros de alívio de quem acompanhava a cena. Em seguida, os socorristas retornam à água e resgatam também a mãe, que havia mergulhado para salvar a filha.

Assim que chegou ao píer, a mulher caiu de joelhos, emocionada, e chorou enquanto funcionários a envolviam, junto com a criança, em toalhas secas.





“Elas foram retiradas em segurança. Foi uma situação assustadora, mas o resgate aconteceu rapidamente”, celebrou a passageira responsável pelo registro.

Segundo a autora do vídeo, ela conseguiu entrar em contato com a família após o ocorrido. Apesar do susto e do trauma, mãe e filha disseram estar bem.

“Tudo terminou da melhor forma possível. Ela foi muito corajosa, mas qualquer mãe faria o mesmo”, escreveu a usuária ao comentar o desfecho do caso.