Divulgação/Thames Water A remoção do "iceberg de gordura" pode levar semanas, segundo a empresa responsável pelo sistema de esgoto

Um enorme bloco sólido de gordura, óleo, graxa e resíduos, medindo cerca de 100 metros e pesando aproximadamente 100 toneladas, foi descoberto obstruindo parte do sistema de esgoto do bairro de Whitechapel, no leste de Londres, na Inglaterra.

A empresa de água local, Thames Water, alerta que a extração da massa, apelidada de "o neto" do "fatberg"( iceberg de gordura) de Whitechapel de 2017, pode levar semanas e representa um custo milionário, reforçando que o descarte incorreto na pia ou no vaso sanitário é a causa principal do problema.

A Thames Water informou que, no momento, os moradores não são afetados, pois o esgoto está apenas parcialmente bloqueado. No entanto, a empresa registra um aumento sazonal de entupimentos em dezembro e janeiro, com custos de desobstrução que totalizam £2,1 milhões (cerca de R$ 15,65 milhões, na cotação atual) somente nesse bimestre.

Anualmente, os gastos com a limpeza de bloqueios e reparos nos esgotos chegam a dezenas de milhões de libras.

Divulgação/Thames Water Bloco de 100 metros de comprimento é chamado de “neto” do fatberg de 2017





“Este 'fatberg' mais recente mostra exatamente o que acontece quando gorduras, óleos e lenços umedecidos descem pelos nossos ralos – eles não desaparecem, acumulam-se e causam sérios danos. O custo de limpar bloqueios e reparar esgotos chega a dezenas de milhões de libras todos os anos, e esse dinheiro, em última análise, vem dos nossos clientes”, disse Tim Davies, chefe de operações de resíduos do norte de Londres.

Hábitos domésticos que pioram o problema

Uma pesquisa encomendada pela Thames Water revelou que mais de 40% das pessoas já despejou caldo de carne na pia, 39% molho de carne, 28% creme e 21% creme inglês, substâncias que se solidificam nos canos.

Bloqueios por gordura e óleo são a principal causa de alagamentos internos nas residências e uma grande contribuidora para incidentes de poluição na rede.

A empresa está pedindo que as pessoas evitem despejar alimentos líquidos gordurosos e descartem apenas os "três Ps" no vaso sanitário: papel higiênico (paper), xixi (pee) e cocô (poo).

Lenços umedecidos, mesmo os ditos biodegradáveis, não devem ser descartados no vaso.

Com o aumento do preparo de alimentos nas festas de fim de ano, a Thames Water recomendou a população com ações simples: raspar os restos de comida dos pratos para o lixo (ou compostagem), usar filtros de pia, não despejar óleo ou gordura quente no ralo (deixar esfriar e descartar no lixo) e nunca usar água fervente ou água sanitária para tentar dissolver gordura, pois isso apenas desloca o problema.





O "fatberg" de 2017, que pesava 130 toneladas, foi um dos maiores já encontrados na capital britânica e chegou a ter um fragmento exposto no Museu de Londres.