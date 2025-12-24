Divulgação/Departamento de Justiça dos Estados Unidos Jeffrey Epstein

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou nesta quarta-feira (24) que localizou mais de 1 milhão de documentos adicionais potencialmente ligados ao caso Jeffrey Epstein, o que deve atrasar por algumas semanas a liberação dos arquivos determinada por uma nova lei federal de transparência.

Segundo comunicado divulgado nas redes sociais, o órgão afirmou que promotores do Distrito Sul de Nova York e o FBI comunicaram a descoberta do novo material e alertaram para a necessidade de mais tempo para revisar os documentos antes da divulgação pública, conforme exige a Lei de Transparência dos Arquivos Epstein, sancionada no mês passado.

ENTENDA A LEI: Por que os arquivos de Epstein vieram a público só agora?



O Departamento de Justiça declarou que seus advogados estão “trabalhando dia e noite” para revisar o material e aplicar as redações legais obrigatórias, destinadas a proteger vítimas e investigações em andamento.

“Devido ao volume massivo de material, esse processo pode levar mais algumas semanas. O Departamento continuará cumprindo integralmente a lei federal e a orientação do presidente [Donald] Trump para divulgar os arquivos ”, afirmou o órgão.





Maior lote divulgado reúne 30 mil páginas



Na terça-feira (23), o Departamento de Justiça divulgou o maior conjunto de documentos até agora, com cerca de 30 mil páginas relacionadas ao caso Epstein, incluindo registros que mencionam o presidente Donald Trump e 10 cúmplices antes não citados.

Em nota oficial, o órgão afirmou que algumas referências a Trump nos documentos incluem “alegações falsas e sensacionalistas” enviadas ao FBI pouco antes da eleição de 2020 e que não foram usadas por falta de credibilidade.

Com a aprovação da Lei de Transparência dos Arquivos Epstein aprovada com apoio bipartidário, o Congresso estadunidense determinou que o Departamento de Justiça e o FBI disponibilizassem todos os registros não classificados em formato pesquisável e para download.

O texto legal não exige que os documentos sejam previamente validados ou contextualizados, apenas que sejam tornados públicos, o que inclui denúncias anônimas, e-mails internos, rascunhos investigativos e comunicações que nunca resultaram em acusações formais.

O Departamento de Justiça reconheceu que parte do conteúdo contém alegações falsas ou não corroboradas, mas afirmou que a lei não permite filtrar documentos com base em credibilidade, apenas aplicar cortes legais obrigatórios.