Um avião da Marinha do México caiu na Baía de Galveston, no Texas, nesta segunda-feira (22), após decolar do México em direção aos EUA, durante uma missão de transporte médico, deixando cinco pessoas mortas, uma desaparecida e dois sobreviventes, segundo autoridades mexicanas e locais.

A aeronave, um King Air ANX 1209 pertencente à Marinha mexicana, realizava uma operação de apoio médico dentro do “Plano Marina”, em coordenação com a Fundação Michou e Mau, e levava um paciente vítima de queimaduras quando caiu na água pouco antes de chegar ao destino.

“De maneira imediata, foram ativados os protocolos de busca e resgate em coordenação com autoridades locais”, informou a Marinha.

Confirmação das vítimas

A Secretaria da Marinha do México (SEMAR) divulgou os nomes dos oito ocupantes do avião e confirmou a morte de cinco pessoas.

“Até o momento, tem-se informação de que dos oito tripulantes da aeronave, a situação é a seguinte: duas pessoas se encontram com vida, cinco lamentavelmente falecidas e uma ainda não localizada”, informou a Marinha mexicana.

Entre os militares da Marinha mexicana que morreram estão o tenente A.N. P.A. Víctor Rafael Pérez Hernández, o tenente S.S.N. Juan Iván Zaragoza Flores e o marinheiro A.N. E. Av. Guadalupe Flores Barranco.

Também morreram dois passageiros civis: Federico Efraín Ramírez Cruz, que era o paciente transportado, e o médico Juan Alfonso Adame González.

O tenente A.N. P.A. Luis Enrique Castillo Terrones permanece desaparecido. Segundo a Marinha do México, o corpo ainda não foi localizado, mas, “dadas as circunstâncias do evento, presume-se que esteja morto”.

Resgate

Sobreviveram ao acidente Julia Aracelis Cruz Vera, acompanhante do paciente, e Miriam de Jesús Rosas Mancilla, enfermeira. Elas foram resgatadas após a queda da aeronave na baía.

Equipes de emergência dos EUA atuaram no atendimento à ocorrência. A Guarda Costeira, o Departamento de Segurança Pública do Texas (DPS) e o Escritório do Xerife do Condado de Galveston foram mobilizados ainda na tarde de segunda-feira.





Segundo o Escritório do Xerife do Condado de Galveston, equipes especializadas, incluindo mergulhadores, unidade de cena do crime, drones e patrulhamento, seguem atuando na área. O DPS do Texas lidera a investigação sobre as causas da queda, com apoio da polícia local.

As autoridades pediram que a população evite a região para não prejudicar o trabalho das equipes de emergência. Novas informações devem ser divulgadas conforme o avanço das apurações.