Um jovem de 24 anos foi baleado por um motorista na tarde desta segunda-feira (22), na Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte de São Paulo. na Zona Norte de São Paulo. O momento do crime foi registrado por câmeras de segurança.

Crime aconteceu na rua Conselheiro Moreira de Barros, na Vila Nova Cachoeirinha, zona norte de São Paulo, na tarde desta segunda-feira (22/12)





As imagens monstram o carro e a motocicleta transitando muito próximos. O motociclista chuta uma das portas do veículo. Em seguida, o motorista dispara contra jovem e abandona a cena do crime.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do estado (SSP-SP), policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de briga de trânsito e, quando chegaram ao local, encontraram a vítima baleada. O jovem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Mandaqui. Não há informações sobre seu estado de saúde.





De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima discutiu com o motorista, um homem de 58 anos. O suspeito segue foragido e diligências estão em andamento para sua localização.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e disparo de arma de fogo no 72º DP. Exames periciais foram solicitados ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).