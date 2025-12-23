Reprodução/INNOSPACE Foguete HANBIT-Nano, no Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão

O foguete HANBIT-Nano, da empresa sul-coreana Innospace, foi lançado às 22h13 desta segunda-feira (22), a partir do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão, mas sofreu uma anomalia logo após deixar a plataforma e acabou colidindo com o solo, segundo informou a Força Aérea Brasileira (FAB).

Segundo a FAB, o lançamento ocorreu no contexto da Operação Spaceward e seguiu todos os protocolos previstos até o momento da falha. Após a decolagem, o veículo iniciou sua trajetória vertical conforme o planejado, mas apresentou uma anomalia ainda nos instantes iniciais do voo.

Equipes da FAB e do Corpo de Bombeiros do CLA foram enviadas ao local da queda para analisar os destroços e a área de impacto.

A Força Aérea afirmou que todas as ações sob sua responsabilidade, incluindo segurança, rastreamento e coleta de dados, foram executadas conforme os parâmetros internacionais do setor espacial, o que garantiu um lançamento considerado controlado.

A Innospace informou que suas equipes técnicas seguem atuando na análise dos dados e na apuração das causas do ocorrido, em conjunto com a FAB e com os demais órgãos e instituições envolvidos na operação.

Novas informações devem ser divulgadas à medida que as avaliações avancem.

Primeiro voo comercial no Brasil



O lançamento do HANBIT-Nano marcou o primeiro voo comercial de um foguete realizado em território brasileiro. Desenvolvido pela Innospace, o veículo tinha como missão levar ao espaço oito cargas úteis, sendo sete brasileiras e uma estrangeira, com cerca de 18 quilos no total.

Inicialmente previsto para a quarta-feira (17), às 15h45, o lançamento foi adiado diversas vezes ao longo dos dias seguintes.

Na sexta-feira (19), a FAB informou que a Innospace identificou a necessidade de uma inspeção técnica em uma válvula usada no abastecimento do tanque de metano líquido do segundo estágio do foguete, o que levou ao adiamento por tempo indeterminado, dentro de uma janela válida até o dia 22.

No sábado (20), após reunião entre a empresa e a FAB, uma nova tentativa foi marcada novamente para esta segunda-feira (22), no período da tarde. Segundo os organizadores, foram reavaliadas a prontidão técnica do veículo, a viabilidade da operação e os resultados da Avaliação de Conjunção de Lançamento (LCA), que mede o risco de colisão com objetos espaciais.

No próprio dia do lançamento, o horário voltou a ser alterado devido às condições climáticas. A previsão indicava chuva superior a 3 milímetros por hora entre 13h e 16h, segundo dados repassados pelo Centro Integrado de Meteorologia Aeronáutica (CIMAER).

“Se as operações prosseguissem seguindo o planejamento anterior, haveria alta probabilidade do veículo ser exposto à chuva durante o período do propelente”, explicou a Innospace em nota.





Diante do risco, a operação foi suspensa temporariamente e remarcada para o período noturno. Após a cessação da chuva e a conclusão das etapas operacionais, que incluem elevação do veículo, abastecimento, contagem regressiva e lançamento, a missão foi executada ainda dentro da janela prevista, resultando na queda.