Reprodução/Rede X Segundo a polícia sul-africana cerca de 12 suspeitos chegaram no bar e abriram fogo contra os clientes

Um ataque a tiros, na madrugada deste domingo (21), deixou nove mortos e 10 pessoas feridas em um bar no bairro de Bekkersdal, a cerca de 30 km da área central de Joanesburgo, na África do Sul.

Segundo informações da polícia sul-africana, cerca de 12 suspeitos chegaram ao local em dois veículos, uma Kombi e um carro, e começaram a atirar contra os clientes do estabelecimento. Ainda não se sabe o que teria motivado o ataque.

" O incidente ocorreu pouco antes da 1h da manhã, na região de Tambo. Segundo relatos, cerca de 12 suspeitos desconhecidos, em uma Kombi branca e um sedã prata, abriram fogo contra os frequentadores do bar", disse a polícia na Rede X.

Ainda conforme a corporação, os suspeitos continuaram atirando durante a fuga. Na publicação, a polícia local anunciou que iniciou uma operação de busca para localizar os atiradores.











