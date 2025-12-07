Reprodução/redes sociais Boate em Goa, Índia

Ao menos 25 pessoas morreram em um incêndio que atingiu uma boate na cidade turística de Goa, no oeste da Índia, neste domingo (7), segundo agências internacionais. O balanço foi confirmado pelo governador da região, Pramod Sawant, que classificou o dia como “muito doloroso” para o estado. Outras seis pessoas ficaram feridas.

Segundo a polícia, o fogo começou em uma casa noturna em Arpora, no distrito de Goa Norte, e entre as vítimas estavam turistas que frequentavam o local, de acordo com informações da agência Press Trust of India (PTI).

Sawant informou que três vítimas morreram queimadas e as demais por asfixia. O governador esteve no local e determinou a abertura de uma investigação. “Os responsáveis enfrentarão as punições mais severas previstas em lei; qualquer negligência será tratada com rigor”, afirmou.

O primeiro-ministro Narendra Modi classificou as mortes como “profundamente lamentáveis”. Já o legislador local Michael Lobo anunciou que estabelecimentos semelhantes passarão por auditoria para evitar novos acidentes.

A imprensa indiana, citando fontes policiais, afirma que uma possível explosão de cilindro de gás pode ter iniciado o incêndio, hipótese ainda sob apuração.

Goa, antiga colônia portuguesa às margens do Mar Arábico, é um dos principais destinos turísticos do país, conhecida por praias, vida noturna e festas. Incêndios são frequentes na Índia, muitas vezes relacionados a falhas estruturais, superlotação e descumprimento de normas de segurança — só em maio, um incidente em Hyderabad deixou 17 mortos.