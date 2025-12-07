Ao menos 25 pessoas morreram em um incêndio que atingiu uma boate na cidade turística de Goa, no oeste da Índia, neste domingo (7), segundo agências internacionais. O balanço foi confirmado pelo governador da região, Pramod Sawant, que classificou o dia como “muito doloroso” para o estado. Outras seis pessoas ficaram feridas.
Segundo a polícia, o fogo começou em uma casa noturna em Arpora, no distrito de Goa Norte, e entre as vítimas estavam turistas que frequentavam o local, de acordo com informações da agência Press Trust of India (PTI).
Sawant informou que três vítimas morreram queimadas e as demais por asfixia. O governador esteve no local e determinou a abertura de uma investigação. “Os responsáveis enfrentarão as punições mais severas previstas em lei; qualquer negligência será tratada com rigor”, afirmou.
O primeiro-ministro Narendra Modi classificou as mortes como “profundamente lamentáveis”. Já o legislador local Michael Lobo anunciou que estabelecimentos semelhantes passarão por auditoria para evitar novos acidentes.
A imprensa indiana, citando fontes policiais, afirma que uma possível explosão de cilindro de gás pode ter iniciado o incêndio, hipótese ainda sob apuração.
Goa, antiga colônia portuguesa às margens do Mar Arábico, é um dos principais destinos turísticos do país, conhecida por praias, vida noturna e festas. Incêndios são frequentes na Índia, muitas vezes relacionados a falhas estruturais, superlotação e descumprimento de normas de segurança — só em maio, um incidente em Hyderabad deixou 17 mortos.