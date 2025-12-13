Reprodução/Santa Casa de Penedo Ana Beatriz Cavalcante foi morta com um tiro em sua residência, na cidade de Penedo.

A enfermeira Ana Beatriz Cavalcante, 29 anos, foi assassinada com um tiro na noite desta sexta-feira (12), no município de Penedo, em Alagoas . De acordo com a Polícia Civil do Estado, o principal suspeito do feminicídio é o marido da vítima, que é policial militar.

Segundo o delegado Esron Pinho, que comanda a Unidade de Atendimento ao Local de Crime 3 (UALC3), a enfermeira foi atingida por um tiro na cabeça. O crime ocorreu na casa onde a vítima morava com o suspeito. Conforme relato do delegado, os quartos da residência estavam revirados e o suspeito armazenava grande quantidade de armas no local.





Após cometer o crime, o homem dirigiu até um bar da região, onde amigos tentaram contê-lo, sem sucesso. Após se evadir do local, o homem dirigiu pelas ruas da cidade até colidir o seu veículo. O suspeito se feriu durante a batida, e mesmo machucado, conseguiu fugir.

A Polícia Civil de Alagoas (PC-AL) realizou diversas diligências em hospitais de urgência e emergência da região, visando a captura do indivíduo, que provavelmente precisou, ou está precisando, de atendimento médico após o acidente.

O inquérito já foi instaurado para investigar o caso e a PC-AL solicitará a prisão temporária do suspeito. Diligências continuam sendo realizadas para localizar e prender o autor do crime.

Trajetória de dedicação à saúde e ao cuidado com o próximo

A Santa Casa de Penedo lamentou a morte da enfermeira, que trabalhava no Hospital Regional do município. Na nota de pesar, a instituição destacou o compromisso e o cuidado que Ana Beatriz dedicava ao próximo.

"Sua partida precoce deixa um vazio irreparável entre familiares, amigos e companheiros de trabalho."

A instituição ainda ressaltou sua solidariedade com familiares, amigos e colegas de profissão da vítima, repudiando toda e qualquer forma de violência, especialmente contra a mulher.

"Que Ana Beatriz Cavalcante seja lembrada por sua trajetória de dedicação à saúde e ao cuidado com o próximo", finalizou o comunicado.