PF realiza operação para investigar desvio de recursos da saúde em AL

A Secretaria Estadual de Saúde de Alagoas (Sesau) é investigada por suposto desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro. A pasta é alvo de operação da Polícia Federal (PF), na manhã desta terça-feira (16).

Segundo as investigações, há indícios de favorecimento em contratos emergenciais firmados pela Sesau, entre os anos de 2023 e 2025, com duas empresas. As contratações, conforme a PF, teriam gerado pagamentos de vantagens indevidas aos investigados.

Esses contratos, de acordo com a polícia, somam um montante de aproximadamente, R$ 100 milhões.

Além disso, apura-se o desvio de recursos públicos do Sistema Único de Saúde (SUS), mediante ressarcimento superdimensionado de consultas e procedimentos médicos que não teriam ocorrido, que somam mais de R$ 18 milhões.

"Parte desses recursos foi destinada a integrantes do grupo criminoso por meio de transferências bancárias, saques em espécie e pagamentos indiretos, configurando sofisticado esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial", afirma nota da PF.

Dinheiro era transferido para investigados

As investigações da Polícia Federal (PF) apontam que o valores a serem investidos no sistema público de saúde de Alagoas eram transferidos para as contas bancárias dos investigados e pessoas ligadas a eles.

"O inquérito policial identificou ainda que imóveis adquiridos pelo grupo criminoso foram registrados em nome de interpostas pessoas, familiares e terceiros, como uma Pousada em Porto de Pedras/AL, em 2023, adquirida pelo valor de R$ 5,7 milhões. O montante foi pago por empresários beneficiados pelo esquema criminoso. Os valores também eram usados para custear viagens internacionais e gastos pessoais dos investigados".

Operação Estágio IV

A Operação Estágio IV cumpriu, na manhã de hoje, 38 mandados de busca e apreensão. Além disso, foram aplicadas diversas medidas cautelares alternativas, incluindo uma suspensão do exercício de função pública por 180 dias, todas expedidas pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região.

Conforme informações da PF, nas buscas foram apreendidos uma quantidade expressiva de dinheiro em espécie, em moeda nacional e estrangeira, além de duas armas de fogo.

O Portal iG entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde de Alagoas (Sesau) para falar sobre a operação. Contudo, até a finalização da matéria, não tivemos retorno. O espaço segue aberto.



