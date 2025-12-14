Uma mulher tirou o seu dia de sorte após fazer compras em um brechó nos Estados Unidos. A norte-americana Katrina contou, em um vídeo no TikTok, que encontrou quase R$ 11 mil em um cofrinho que havia comprado por apenas R$ 60.
"Achei isso no brechó. Paguei US$ 10,99 (cerca de R$ 59). Comprei porque é vintage e estava pensando em revendê-lo. Paguei US$ 10,99 e, dentro do porco, encontrei todo esse dinheiro", disse a norte-americana.
"São US$ 2.028. É muito dinheiro para encontrar em um porco de brechó. Me senti culpada por encontrar isso. E se alguém doou acidentalmente?", acrescentou a norte-americana, que alegou que as notas estavam enroladas em nove bolos de dinheiro.
Após ter se sentido mal, Katrina ligou para o brechó a fim de saber se alguem tinha dado falta do cofrinho. Ao receber uma resposta negativa, a norte-americana afirmou nas redes sociais que iria continuar com o dinheiro.
Katrina tem mais de 100 mil seguidores no TikTok, e costuma compartilhar nas redes sociais os produtos que compra em diferentes brechós pelos Estados Unidos.