Mulher encontra mais de R$ 10 mil em cofrinho

Uma mulher tirou o  seu dia de sorte após fazer compras em um brechó nos Estados Unidos. A norte-americana Katrina contou, em um vídeo no TikTok, que encontrou quase R$ 11 mil em um cofrinho que havia comprado por apenas R$ 60.

"Achei isso no brechó. Paguei US$ 10,99 (cerca de R$ 59). Comprei porque é vintage e estava pensando em revendê-lo. Paguei US$ 10,99 e, dentro do porco, encontrei todo esse dinheiro", disse a norte-americana.

"São US$ 2.028. É muito dinheiro para encontrar em um porco de brechó. Me senti culpada por encontrar isso. E se alguém doou acidentalmente?", acrescentou a norte-americana, que alegou que as notas estavam enroladas em nove bolos de dinheiro.

Após ter se sentido mal, Katrina ligou para o brechó a fim de saber se alguem tinha dado falta do cofrinho. Ao receber uma resposta negativa, a norte-americana afirmou nas redes sociais que iria continuar com o dinheiro.

Katrina tem mais de 100 mil seguidores no TikTok, e costuma compartilhar nas redes sociais os produtos que compra em diferentes brechós pelos Estados Unidos.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2025-12-14/mulher-acha-mais-de-r--10-mil-em-cofrinho-comprado-em-brecho.html
