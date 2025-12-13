Reprodução/Beefpoint Fábrica de carne bovina fechará nos EUA

A JBS anunciou nesta sexta-feira (12) o fechamento definitivo de uma fábrica de processamento de carne bovina nos arredores de Los Angeles, nos Estados Unidos. A unidade pertence à Swift Beef Company e fica em Riverside, no estado da Califórnia.

A paralisação das atividades está prevista para o dia 2 de fevereiro e deve resultar na demissão de 374 trabalhadores, de acordo com dados do Departamento de Desenvolvimento de Emprego da Califórnia.



A planta é voltada ao preparo e à embalagem de carne bovina destinada a redes de supermercados, sem realizar o abate dos animais. Segundo a companhia, a produção atualmente feita em Riverside será redistribuída para outras unidades do grupo, e os funcionários afetados poderão se candidatar a vagas disponíveis em diferentes fábricas da empresa.



Em comunicado, a JBS afirmou que a decisão não está ligada à atual escassez de gado nos Estados Unidos. A empresa sustenta que o fechamento integra uma estratégia de reorganização operacional, com foco em produtos de maior valor agregado e já embalados, além da simplificação da estrutura produtiva.



O encerramento das atividades ocorre em um momento delicado para o setor de carne bovina no país. Em 2025, os preços atingiram níveis recordes após o rebanho norte-americano cair ao menor patamar em décadas, reflexo de períodos prolongados de seca que comprometeram as pastagens. A interrupção das importações de gado do México também contribuiu para a pressão sobre a oferta.



Com menos animais disponíveis, frigoríficos passaram a pagar mais caro pelo gado destinado à produção de hambúrgueres e cortes bovinos, o que impactou as margens das empresas. No mês passado, executivos da própria JBS já haviam indicado que a rentabilidade da operação de carne bovina nos Estados Unidos tende a diminuir no quarto trimestre justamente por esse cenário.



O tema ganhou dimensão política nas últimas semanas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que busca medidas para reduzir os preços da carne para o consumidor final e acusou frigoríficos de influenciar os valores praticados no mercado.

