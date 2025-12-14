Reprodução/X Onze pessoas são mortas a tiros em evento judaico na Austrália

Onze pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas após um ataque a tiros ocorrido neste domingo (14) durante um evento judaico realizado na praia de Bondi, em Sydney, na Austrália. Dois policiais estão entre os feridos, segundo autoridades locais.



De acordo com a polícia de Nova Gales do Sul, dois homens participaram do ataque. Um deles morreu no local e o outro foi detido em estado crítico. A corporação apura a possível participação de um terceiro suspeito.



O comissário da polícia estadual, Mal Lanyon, informou que o caso está sendo tratado como terrorismo e que a principal linha de investigação considera que o ataque teve como alvo a comunidade judaica, já que ocorreu no primeiro dia do Hanukkah.



Ao todo, 29 pessoas foram levadas a hospitais da região de Sydney. As autoridades afirmam que os feridos apresentam diferentes níveis de gravidade, incluindo os dois agentes de segurança atingidos durante a ocorrência.



A agência de inteligência australiana, ASIO, informou que analisa o perfil dos envolvidos e possíveis conexões com outros grupos. Segundo o diretor-geral do órgão, Mike Burgess, o nível de ameaça terrorista no país permanece classificado como “provável”.



Em nota, o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, disse que acompanha a situação e que as forças de segurança seguem mobilizadas no local. A polícia mantém a área isolada e orienta a população a evitar a região enquanto as investigações continuam.