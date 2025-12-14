Reprodução Instagram Delegado baleado em megaoperação no Rio de Janeiro recebe alta hospitalar

O delegado Bernardo Leal baleado no dia 28 de outubro, durante a megaoperação “Contenção” que aconteceu nos Complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, recebeu alta na manhã deste sábado (13), após quase dois meses internado.

O agente da Delegacia de Repressão ao Entorpecente (DRE) atuava na linha de frente da operação quando foi atingido na perna e precisou amputar o membro.

Agente estava cercado por colegas da Policia Federal, família, amigos, equipe médica e foi ovacionado na saída do hospital. Reprodução/Instagram: Delegado Moyses Santana pic.twitter.com/mMkNMQ6Id0— iG (@iG) December 14, 2025

O oficial foi cercado por colegas da Polícia Civil, amigos, familiares e equipe médica na saída do hospital. Bernardo foi aplaudido e ovacionado. Emocionado agradeceu o carinho.

“Quero agradecer o salvamento, os que estavam lá e participaram. Todos que torceram, que vibraram, só estou vivo porque vocês fazem parte disso. Polícia Civil acima de tudo, sempre”, declarou ele aos presentes em sua saída.

Cuidados médicos

Bernardo Leal foi atingido na perna por disparos de traficantes do Comando Vermelho, durante a megaoperação Contenção. O agente foi socorrido por colegas em meio ao tiroteio.

O tiro atingiu a artéria femoral e causou uma grave hemorragia. O delegado teve uma das pernas amputadas.

O governo do Rio de Janeiro é responsável por custear a prótese de Bernardo, avaliada em cerca de 500 mil reais. Além da prótese, o delegado precisará de cuidados especializados em casa, incluindo cuidadora 24h, acompanhamento de profissionais como intensivista, fisioterapeuta, psiquiatra e psicólogo. A data do seu retorno à Polícia Civil ainda não está definida.

A operação

A megaoperação Contenção, considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro, aconteceu nos Complexos da Penha e do Alemão e resultou na morte de 117 suspeitos que, segundo a polícia, resistiram a chegada das forças de segurança. A ação tinha como objetivo conter os avanços do Comando Vermelho.

Cinco policiais não resistiram aos ferimentos e foram mortos na operação.