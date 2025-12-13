Divulgação Amigo relata detalhes sobre brasileiro que morreu em voo da Turkish

Novas informações ajudam a esclarecer o caso do brasileiro que morreu após passar mal durante um voo internacional da Turkish Airlines, na madrugada do dia (4). A vítima foi identificada como Diogo de Oliveira Barbosa, de 39 anos.

O voo foi interrompido no Marrocos após a tripulação constatar a necessidade de atendimento médico urgente a um dos passageiros.

Divulgação Diogo de Oliveira Barbosa, de 39 anos.





Apesar das tentativas de reanimação realizadas por médicos que estavam a bordo e, posteriormente, por equipes de Atendimento Pré-Hospitalar em solo, o óbito foi confirmado no local. Após os procedimentos, a aeronave seguiu viagem.

Em contato com o Portal iG, o amigo Deivid Rodrigues Miranda afirmou que o brasileiro vivia fora do país há cerca de 15 anos.

Segundo ele, os próprios amigos arcaram com os custos do translado do corpo a partir de Casablanca, no Marrocos, até o Brasil, embora ainda não haja confirmação se o corpo já chegou ao território brasileiro. Diogo era de Goiânia.





Deivid relatou ainda que, até o momento, não há informações oficiais sobre os trâmites finais do translado ou sobre o sepultamento.

A reportagem tentou contato com familiares de Diogo de Oliveira Barbosa, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.