Vatican Media Papa recebe Imagem de Nossa Senhora Aparecida em audiência privada pelos 20 anos

Em celebração às duas décadas de história da TV Aparecida, o Papa Leão 14 concedeu, neste sábado (13), uma audiência privada aos missionários redentoristas e ao arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes. O encontro marca um momento inédito para a comunicação católica: a TV Aparecida tornou-se a primeira emissora do segmento a ser recebida oficialmente pelo Santo Padre.

A comitiva foi composta por representantes da Congregação do Santíssimo Redentor e da emissora, entre eles o padre Marlos Aurélio da Silva, superior provincial da Província Nossa Senhora Aparecida; o padre Eduardo Catalfo, reitor do Santuário Nacional; e o irmão Alan Patrick Zuccherato, diretor de arte e pastoral da TV Aparecida.

Também estiveram presentes a jornalista e apresentadora Camila Morais, da TV Aparecida, e o comunicador Silvonei José, da Rádio Vaticano/Vatican News.

Vatican Media Papa recebe TV Aparecida em audiência privada pelos 20 anos





Durante a audiência, o padre Marlos Aurélio presenteou o Papa com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, gesto que simboliza a devoção e o trabalho pastoral que os redentoristas desenvolvem há mais de 130 anos dedicados à Padroeira do Brasil. O Pontífice recebeu a homenagem com entusiasmo.

Como parte das comemorações pelos 20 anos da emissora, a delegação entregou ainda uma miniatura de televisão, representando a missão evangelizadora da TV Aparecida, além de um fotolivro da série “Desafios da Igreja”, considerada a produção mais premiada da emissora, centrada na Doutrina Social da Igreja.

Vartican Media Papa recebe TV Aparecida em audiência privada pelos 20 anos





O padre Eduardo Catalfo também apresentou ao Santo Padre edições da Revista de Aparecida, publicação que integra as ações de evangelização da Família dos Devotos por meio dos veículos de comunicação.





Em clima de comunhão e proximidade, Dom Orlando Brandes aproveitou a ocasião para renovar o convite oficial para que o Papa visite o Santuário Nacional de Aparezida, um dos maiores centros de peregrinação católica do mundo.

A delegação brasileira está em Roma desde o início da semana, participando de compromissos preparatórios para o encontro. Na quarta-feira (10), após a Audiência Geral, Dom Orlando Brandes já havia tido a oportunidade de cumprimentar o Pontífice.