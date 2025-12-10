Reprodução/Charles Moura/PMSJC Trecho da Via Dutra que liga o Rio de Janeiro a São Paulo.

O trecho entre São José dos Campos (SP) e Caçapava (SP), na Via Dutra, receberá uma nova passarela, que será construída no km 134,80. Sete outras passarelas localizadas no setor também passarão por obras de readequação. As iniciativas fazem parte de um amplo pacote iniciado pela empresa CCR Motiva RioSP, voltado à segurança e à mobilidade dos pedestres e ciclistas que transitam pela região.

A obra mais recente teve início no último dia 8 de dezembro, no km 129, em Caçapava. O canteiro foi instalado na marginal Sul (sentido São Paulo) e as operações de fundação já estão em andamento. As estacas foram cravadas na mesma data.

Atualmente, dois bate-estacas operam ao mesmo tempo, um na marginal Sul (sentido São Paulo) e outro na marginal Norte (sentido Rio de Janeiro), com objetivo de agilizar a implantação da estrutura.





Todas serão iluminadas, protegidas por telas e seguirão padrões modernos de acessibilidade, proporcionando mais segurança para aqueles que utilizam a estrutura para atravessar a rodovia. Todas as estruturas estarão alinhadas às normas atuais de acessibilidade.

Localização das passarelas:

km 129,008

km 134,380

km 140,631

km 142,025

km 144,959

km 147,648

km 149,274

km 150,376

A previsão de entrega dos oito dispositivos é para o final do primeiro trimestre de 2026.