Matias Delacroix/World Politics Review Maria Corina Machado é líder da oposição do governo venezuelano

A líder da oposição venezuelana María Corina Machado confirmou que estará em Oslo na próxima semana para receber o Prêmio Nobel da Paz, segundo informou neste sábado (6) o diretor do Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, à AFP.

Machado vive na clandestinidade na Venezuela e enfrenta restrições impostas pelo governo de Nicolás Maduro.

Harpviken disse ter conversado com a opositora e que ela garantiu sua presença na cerimônia de 10 de dezembro. Por motivos de segurança, o Instituto Nobel não detalhou como nem quando Machado chegará à Noruega.

A possibilidade de sua participação gerou dúvidas nas últimas semanas. Em novembro, o procurador-geral venezuelano afirmou que Machado seria considerada “fugitiva” caso deixasse o país para receber o prêmio. A opositora foi anunciada vencedora do Nobel em 10 de outubro, em reconhecimento à sua atuação pela transição democrática na Venezuela.

O caso aumenta a tensão entre a oposição e o governo de Maduro, que mantém pressão sobre seus principais adversários políticos. A ida de Machado a Oslo ocorre em meio ao debate internacional sobre a situação dos direitos civis e políticos no país.